الأجندة الثقافية.. افتتاح الدورة 28 لصالون الشباب

إعداد – علي راشد
تقدم بوابة المال الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
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الموعد
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الفعالية
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المكان
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6:00 مساء
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مشروع “الملهم” يستضيف الفنانة سميحة أيوب.
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المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
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6:00 مساء
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حفل توقيع ومناقشة كتاب “فلسفة الحس الشعبي في أفلام صلاح أبو سيف” للدكتور ناجي فوزي.
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المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة
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6:00 مساء
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ندوة “الدراما في مواجهة الإرهاب”.
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مركز الثقافة السينمائية
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7:00 مساء
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نادي السينما الأفريقية.
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مركز الهناجر للفنون – الأوبرا – الجزيرة
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7:00 مساء
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افتتاح الدورة الـ 28 لصالون الشباب.
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قصر الفنون – الأوبرا – الجزيرة
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7:30 مساء
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حفل فني لفريق “نغم القتال”.
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قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
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7:30 مساء
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حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
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وكالة الغوري – شارع المعز
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8:00 مساء
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حفل فني لفريق “سداسي شرارة”.
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معهد الموسيقى العربية – رمسيس
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8:00 مساء
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حفل فني للفنان مروان خوري.
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مسرح سيد درويش – الإسكندرية
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8:00 مساء
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حفل فني للفنان محمد ثروت.
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المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة