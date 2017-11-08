ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. افتتاح الدورة 28 لصالون الشباب

إعداد – علي راشد تقدم بوابة المال الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان