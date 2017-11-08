ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. افتتاح الدورة 28 لصالون الشباب

إعداد – علي راشد تقدم بوابة المال الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
8 نوفمبر، 2017 8 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم بوابة المال الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

مشروع “الملهم” يستضيف الفنانة سميحة أيوب.

المجلس الأعلى للثقافة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

حفل توقيع ومناقشة كتاب “فلسفة الحس الشعبي في أفلام صلاح أبو سيف” للدكتور ناجي فوزي.

المركز الدولي للكتاب – وسط القاهرة

6:00 مساء

ندوة “الدراما في مواجهة الإرهاب”.

مركز الثقافة السينمائية

7:00 مساء

نادي السينما الأفريقية.

مركز الهناجر للفنون – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

افتتاح الدورة الـ 28 لصالون الشباب.

قصر الفنون – الأوبرا – الجزيرة

7:30 مساء

حفل فني لفريق “نغم القتال”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لفريق “سداسي شرارة”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني للفنان مروان خوري.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني للفنان محمد ثروت.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

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