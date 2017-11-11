الأجندة الثقافية.. افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان مسرح الهواة

إعداد – علي راشد
تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت -11 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
افتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان مسرح الهواة.
المركز الثقافي – الجيزة.
7:00 مساءً
ختام فعاليات الدورة الثالية لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الشعوب “ونس”.
الجريك كامبس – وسط القاهرة.
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز.
8:00 مساءً
حفل فني للفنان صفوان بهلوان.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية.
8:00 مساءً
حفل كورال “أكابيلا”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس.
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني بمشاركة الفنان ميشيل فاضل.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “ولاد البلد”.
قاعة صلاح جاهين – مسرح البالون.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “كوكب سيكا”.
المركز الثقافي – بورسعيد.