ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان مسرح الهواة

إعداد – علي راشد تقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت -11 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساءً افتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان مسرح الهواة. المركز الثقافي – الجيزة. 7:00 مساءً ختام…

12:43 م, السبت, 11 نوفمبر 17 12:43 م, السبت, 11 نوفمبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال”، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت -11 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

افتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان مسرح الهواة.

المركز الثقافي – الجيزة.

7:00 مساءً

ختام فعاليات الدورة الثالية لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الشعوب “ونس”.

الجريك كامبس – وسط القاهرة.

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز.

8:00 مساءً

حفل فني للفنان صفوان بهلوان.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية.

8:00 مساءً

حفل كورال “أكابيلا”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس.

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني بمشاركة الفنان ميشيل فاضل.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “ولاد البلد”.

قاعة صلاح جاهين – مسرح البالون.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “كوكب سيكا”.

المركز الثقافي – بورسعيد.

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