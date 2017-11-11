الأجندة الثقافية.. افتتاح الدورة الـ16 لمهرجان مسرح الهواة

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "المال"، الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت -11 نوفمبر 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 7:00 مساءً افتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان مسرح الهواة. المركز الثقافي – الجيزة. 7:00 مساءً ختام…