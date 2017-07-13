الأجندة الثقافية: افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح

علي راشد تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الخميس -13 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الخميس -13 يوليو 2017- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
حفل توقيع كتاب “50 رسمة وأكثر عن المرأة” للفنانة دعاء العدل.
مكتبة جاليري فلك – جاردن سيتي
7:00 مساءً
حفل فني للأراجوز وخيال الظل .
مركز طلعت حرب – السيدة نفيسة
7:00 مساءً
حفل فني لفريق “الفن الصادق”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساءً
حفل فني لفريق “هيستريا تون”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح ، دورة الدكتورة نهاد صليحة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة “دراويش أبو الغيط”.
مسرح الضمة – عابدين
8:00 مساءً
الصالون الثقافي بالاشتراك مع الإذاعة المصرية.
بيت الغناء العربي – قصر الأمير بشتاك
8:30 مساءً
حفل موسيقي للفنان الأردني طارق الناصر.
القاعة الكبرى – مكتبة الإسكندرية