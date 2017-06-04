الأجندة الثقافية: افتتاح الدورة السادسة لمعرض فيصل للكتاب

علي راشد تقدم "المال" السهرات والأمسيات الرمضانية لليلة التاسعة من الشهر، والتي توافق الأحد 4 يونيو 2017. 8:00 مساءً: بدء فعاليات برنامج "أهلا رمضان" بحديقة السيدة زينب، من ورش فنية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض مسرحية "الفيل المتمرد"، وعرض فرقة لايف أنغام الشباب. 9:00 مساءً: افتتاح الدورة

علي راشد تقدم “المال” السهرات والأمسيات الرمضانية لليلة التاسعة من الشهر، والتي توافق الأحد 4 يونيو 2017. 8:00 مساءً: بدء فعاليات برنامج “أهلا رمضان” بحديقة السيدة زينب، من ورش فنية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض مسرحية “الفيل المتمرد”، وعرض فرقة لايف أنغام الشباب.

9:00 مساءً: افتتاح الدورة السادسة لمعرض فيصل الرمضاني، وذلك بمنطقة الطالبية بفيصل.

9:30 مساءً: حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

9:30 مساءً: حفل فني بعنوان “وهابيات” على مسرح معهد الموسيقى العربية رمسيس.

9:30 مساءً: حفل فني للفنان خالد منيب بمركز إبداع قصر الأمير طاز.