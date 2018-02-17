الأجندة الثقافية: افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الأدبي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 17 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
ندوة ثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات مركز النيل للاعلام بالقاهرة.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساءً
افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الأدبي.
بيت السحيمي – شارع المعز
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساءً
حفل فني لفريق “مسار إجباري”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
حفل فني لفريق “ويف جاز باند”.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
مسرح الجمهورية – عابدين