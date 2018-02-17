ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الأدبي

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 17 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان