ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الأدبي

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 17 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
5:11 م, السبت, 17 فبراير 18 5:11 م, السبت, 17 فبراير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 17 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

ندوة ثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات مركز النيل للاعلام بالقاهرة.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

7:00 مساءً

افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الأدبي.

بيت السحيمي – شارع المعز

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

7:30 مساءً

حفل فني لفريق “مسار إجباري”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

حفل فني لفريق “ويف جاز باند”.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

مسرح الجمهورية – عابدين  

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