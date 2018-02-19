الأجندة الثقافية: اضحك لما تموت على المسرح القومي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 19 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
لقاء “رحلات إنسانية.. قصص مصريين مع أطباء بلا حدود”.
مسرح الفلكي – وسط القاهرة
7:00 مساء
قراءات شعرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الأدبى الرابع.
بيت الشعر العربي – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر
7:00 مساء
قراءات قصصية وشعرية بحضور الكتاب سامية أبو زيد وأماني الشرقاوي ومصطفى سليمان ويديرها الكاتب محمد إبراهيم طه.
ورشة الزيتون
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل فني للفنان إسلام عبد العزيز وفرقته الموسيقية.
بيت العود العربي – بيت الهراوي
9:00 مساء
العرض المسرحي “اضحك لما تموت”.
المسرح القومي – العتبة