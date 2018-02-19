ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: اضحك لما تموت على المسرح القومي

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 19 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:     الموعد الفعالية ا
4:42 م, الأثنين, 19 فبراير 18 4:42 م, الأثنين, 19 فبراير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 19 فبراير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
 

 

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

لقاء “رحلات إنسانية.. قصص مصريين مع أطباء بلا حدود”.

مسرح الفلكي – وسط القاهرة

7:00 مساء

قراءات شعرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الأدبى الرابع.

بيت الشعر العربي – منزل الست وسيلة – خلف الجامع الأزهر

7:00 مساء

قراءات قصصية وشعرية بحضور الكتاب سامية أبو زيد وأماني الشرقاوي ومصطفى سليمان ويديرها الكاتب محمد إبراهيم طه.

ورشة الزيتون

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني للفنان إسلام عبد العزيز وفرقته الموسيقية.

بيت العود العربي – بيت الهراوي

9:00 مساء

العرض المسرحي “اضحك لما تموت”.

المسرح القومي – العتبة

 

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