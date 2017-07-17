الأجندة الثقافية.. استمرار عروض القومي للمسرح

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 17 يوليو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
مناقشة كتاب “علم الأخلاق” للكاتب الألماني باروخ سبينوزا.
مكتبة البلد – وسط القاهرة
6:00 مساء
العرض المسرحي “لامبو”، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.
مسرح القاهرة للعرائس – العتبة
6:00 مساء
العرض المسرحي “الجميلة والواغش”ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.
مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
مناقشة رواية “خمارة التقوى” لمحمود السيد.
ورشة الزيتون – حلمية الزيتون
7:00 مساء
معرض “فنانو شمال سيناء في مواجهة الإرهاب”.
قاعة آدم حنين – مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
ندوة بعنوان “الاضطرابات الانشقاقية”.
مكتبة مصر الجديدة
7:00 مساء
عرض مسرحية “رأس الأفعى”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة “التنورة التراثية”.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
العرض المسرحي “البرواز” ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.
مسرح الطليعة