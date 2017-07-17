ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. استمرار عروض القومي للمسرح

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 17 يوليو 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان