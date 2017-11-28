ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : استئناف عرض مسافر ليل بالهناجر

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية