الأجندة الثقافية : استئناف عرض مسافر ليل بالهناجر

إعداد– علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
حفل توقيع كتاب “الدراما التليفزيونية” للدكتورة عزة هيكل.
المجلس الأعلى للثقافة– ساحة الأوبرا– الجزيرة
6:00 مساء
عرض الفيلم التونسي “تونس الليل” ضمن المسابقة الرسمية للقاهرة السينمائي ويعقبه ندوة مع فريق الفيلم يديرها أندرو محسن
المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
استئناف العرض المسرحي “مسافر ليل” بعد حداد وزارة الثقافة
ساحة الهناجر– الأوبرا– الجزيرة
7:00 مساء
افتتاح معرض “نقطة ضوء” للفنان طاهر عبد العظيم
قاعة الباب سليم– متحف الفن المصري الحديث
7:00 مساء
حفل فني لفريق “فابريكا”
قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك
8:00 مساء
عرض “القناة الكبيرة” من الصين
المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة
8:00 مساء
عرض “أرملة الصحراء” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري
مسرح الجمهورية– عابدين
9:00 مساء
عرض الفيلم المغربي “منزل في الحقول” ضمن برنامج آفاق السينما العربية بالقاهرة السينمائي
مسرح الهناجر– ساحة الأوبرا– الجزيرة
9:00 مساء
عرض الفيلم الاسترالي shine “تألق” ضمن برنامج ضيف الشرف بالقاهرة السينمائي
سينما الهناجر– ساحة الأوبرا– الجزيرة