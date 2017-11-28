ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : استئناف عرض مسافر ليل بالهناجر

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية
28 نوفمبر، 2017 28 نوفمبر، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

حفل توقيع كتاب “الدراما التليفزيونية” للدكتورة عزة هيكل.

المجلس الأعلى للثقافة– ساحة الأوبرا– الجزيرة

6:00 مساء

عرض الفيلم التونسي “تونس الليل” ضمن المسابقة الرسمية للقاهرة السينمائي ويعقبه ندوة مع فريق الفيلم يديرها أندرو محسن

المسرح الصغير– الأوبرا– الجزيرة

7:00 مساء

استئناف العرض المسرحي “مسافر ليل” بعد حداد وزارة الثقافة

ساحة الهناجر– الأوبرا– الجزيرة

7:00 مساء

افتتاح معرض “نقطة ضوء” للفنان طاهر عبد العظيم

قاعة الباب سليم– متحف الفن المصري الحديث

7:00 مساء

حفل فني لفريق “فابريكا”

قاعة النهر– ساقية الصاوي– الزمالك

8:00 مساء

عرض “القناة الكبيرة” من الصين

المسرح الكبير– الأوبرا– الجزيرة

8:00 مساء

عرض “أرملة الصحراء” من تقديم فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري

مسرح الجمهورية– عابدين

9:00 مساء

عرض الفيلم المغربي “منزل في الحقول” ضمن برنامج آفاق السينما العربية بالقاهرة السينمائي

مسرح الهناجر– ساحة الأوبرا– الجزيرة

9:00 مساء

عرض الفيلم الاسترالي shine  “تألق” ضمن برنامج ضيف الشرف بالقاهرة السينمائي

سينما الهناجر– ساحة الأوبرا– الجزيرة

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