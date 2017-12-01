ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : احتفالات المولد النبوي بالأوبرا والساقية

  إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية ال
1 ديسمبر، 2017 1 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

7:30 مساء

استاند آب كوميدي مع الفنان علي قنديل.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل للإنشادالديني مع المنشد إيهاب يونس.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

احتفال دار الاوبرا المصرية بالمولد النبوى الشريف.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.

مسرح دمنهور

8:00 مساء

حفل فني لفرقة اوبرا القاهرة واوبرا “سر سوزانا” و “ميوزيكال”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “كنوز” بقيادة محمود درويش.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

 

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