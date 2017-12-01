الأجندة الثقافية : احتفالات المولد النبوي بالأوبرا والساقية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:30 مساء
استاند آب كوميدي مع الفنان علي قنديل.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل للإنشادالديني مع المنشد إيهاب يونس.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
احتفال دار الاوبرا المصرية بالمولد النبوى الشريف.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة الموسيقى العربية للتراث.
مسرح دمنهور
8:00 مساء
حفل فني لفرقة اوبرا القاهرة واوبرا “سر سوزانا” و “ميوزيكال”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “كنوز” بقيادة محمود درويش.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية