ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : احتفالات المولد النبوي بالأوبرا والساقية

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية ال