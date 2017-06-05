الأجندة الثقافية: احتفالات العاشر من رمضان بمعرض فيصل

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” السهرات الثقافية والفنية لليلة العاشرة من شهر رمضان الموافق الإثنين 5 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين الأماكن الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
9:00 مساء
ندوة بعنوان “نصر أكتوبر تاريخ لن ينسى”.
المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة
9:00 مساء
ندوة للاحتفال بذكر العاشر من رمضان بمشاركة الدكتور جمال زهران واللواء محمود متولي واللواء طارق المهدي، يليها حفل إنشاد ديني للمنشد حسام صقر.
معرض فيصل للكتاب – فيصل
9:30 مساء
حفل فني لفرقة أنغام الشباب “شباب لايف”.
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
9:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
9:30 مساء
عرض مسرحية “حكاية من مصر”.
بيت السحيمي – شارع المعز.
9:30 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك” وغنا مصري.
مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة .
9:30 مساء
فقرات فينة ضمن ليالي رمضان لفرق”أجيال للفنون والعرائس- بورسعيد للآلات الشعبية”.
مسرح بيت الشاعر – شارع المعز
9:30 مساء
فقرات فنية ضمن ليالي رمضان لفرق :”أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية – السباعية للإنشاد الديني – الأقصر للفنون الشعبية”.
المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي.