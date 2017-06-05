ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: احتفالات العاشر من رمضان بمعرض فيصل

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" السهرات الثقافية والفنية لليلة العاشرة من شهر رمضان الموافق الإثنين 5 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين الأماكن الثقافية:   الموعد الفعالية ال
5 يونيو، 2017 5 يونيو، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” السهرات الثقافية والفنية لليلة العاشرة من شهر رمضان الموافق الإثنين 5 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين الأماكن الثقافية:
 

الموعد

الفعالية

المكان

9:00 مساء

ندوة بعنوان “نصر أكتوبر تاريخ لن ينسى”.

المجلس الأعلى للثقافة – الأوبرا – الجزيرة

9:00 مساء

ندوة للاحتفال بذكر العاشر من رمضان بمشاركة الدكتور جمال زهران واللواء محمود متولي واللواء طارق المهدي، يليها حفل إنشاد ديني للمنشد حسام صقر.

معرض فيصل للكتاب – فيصل

9:30 مساء

حفل فني لفرقة أنغام الشباب “شباب لايف”.

قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة

9:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

9:30 مساء

عرض مسرحية “حكاية من مصر”.

بيت السحيمي – شارع المعز.

9:30 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك” وغنا مصري.

مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة .

9:30 مساء

فقرات فينة ضمن ليالي رمضان لفرق”أجيال للفنون والعرائس- بورسعيد للآلات الشعبية”.

مسرح بيت الشاعر – شارع المعز

9:30 مساء

فقرات فنية ضمن ليالي رمضان لفرق :”أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية – السباعية للإنشاد الديني – الأقصر للفنون الشعبية”.

المسرح الروماني بسور القاهرة الشمالي.

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