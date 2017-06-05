ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: احتفالات العاشر من رمضان بمعرض فيصل

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" السهرات الثقافية والفنية لليلة العاشرة من شهر رمضان الموافق الإثنين 5 يونيو 2017، مصحوبة بعناوين الأماكن الثقافية: الموعد الفعالية ال