ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : إنشاد ديني بالساقية.. وصليب صوفي بمكان

إعداد– علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:  الموعد الفعالية ال
18 يوليو، 2017 18 يوليو، 2017

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إعداد– علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: 

الموعد
الفعالية
المكان
8:00 مساء
حفل إنشاد ديني للمنشد أحمد سليمان
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل موسيقي لفرقة “صليب صوفي”
المركز المصري للفنون “مكان”– الزمالك
8:00 مساء
لقاء لإحياء ذكرى الشاعر محمد عفيفي مطر
إتيليه القاهرة– وسط القاهرة
8:00 مساء
حفل فني للفنانة عايدة الأيوبي
خيمة وسط البلد
8:00 مساء
ندوة بعنوان “رؤية مغايرة لحل مشكلة الشرق الأوسط”
مركز ابن خلدون– المقطم
8:00 مساء
عرض مسرحية “عيد ميلاد ماريونت”.
مسرح الغد– العتبة
8:00 مساء
عرض مسرحية “بلان سي
قاعة صلاح جاهين
8:30 مساء
حفل موسيقي لفرقتي “صفصافة” و”مشوار”
المسرح المكشوف– مكتبة الإسكندرية

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