الأجندة الثقافية : إعلان جوائز الدولة بالأعلى للثقافة

إعداد : علي راشدتقدم بوابة المال الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 23 رمضان والتي توافق الأحد 18 يونيو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:8:30 مساء : حفل إعلان جوائز الدولة السنوية في الفنون والآداب بالمجلس الأعلى للثقافة يساحة دار الأوبرا. 9:00 مساء : ضمن

إعداد : علي راشد

تقدم بوابة المال الفعاليات والسهرات الرمضانية لليلة 23 رمضان والتي توافق الأحد 18 يونيو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

8:30 مساء : حفل إعلان جوائز الدولة السنوية في الفنون والآداب بالمجلس الأعلى للثقافة يساحة دار الأوبرا.

9:00 مساء : ضمن فعاليات هل هلالك تستمر عروض “الليلة الكبيرة” بساحة الطفل بمركز الهناجر للفنون، وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها الفنية على مسرح ساحة الهناجر، إضافة إلى حفل موسيقى شعبية وتنورة للفنان محمد باهر.

9:30 مساء : حفل فني لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي على المسرح الكبير، بدار الاوبرا المصرية.

9:30 مساء : حفل انشاد ديني على مسرح الجمهورية بعابدين.

9:30 مساء : حفل كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس.

9:30 مساء : سهرة رمضانية مع الفنانة منال محي الدين وفرقتها الموسيقية على المسرح المكشوف بالاوبرا.

9:30 مساء : عرض مسرحية “سلم نفسك” وغنا مصر لستوديو مركز الإبداع الفني، بمركز إبداع القاهرة.

9:30 مساء : يقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، العرض المسرحي ” لسة بسأل”، ويستمر حتى 20 يونيو.