ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. إحياء ذكرى نعمان عاشور بالساقية

إعداد – علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -16 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
2:38 م, الثلاثاء, 16 يناير 18 2:38 م, الثلاثاء, 16 يناير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -16 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

الاحتفال بذكرى الكاتب المسرحي نعمان عاشور، ومشاهدة مسرحيته “عيلة الدوغري”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

6:00 مساءً

حفل توقيع كتاب “أسرار المبدعات” ليوسف الرفاعي.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.

6:00 مساءً

معرض وندوة لجمعية المحافظة على التراث.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة.

6:00 مساءً

ندوة بعنوان “للطاقة = صفر كربون” مع الدكتورة مروة دبايح.

بيت المعمار – منطقة القلعة.

6:00 مساءً

ورشة الشعر بعنوان “الاستغماية” بإشراف إيمان الميهي.

مركز إبداع الطفل – بيت العيني.

8:00 مساءً

حفل مئوية جمال عبد الناصر من تقديم أوركسترا الموسيقى العربية.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.

8:00 مساءً

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.

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