الأجندة الثقافية.. إحياء ذكرى نعمان عاشور بالساقية

إعداد – علي راشد
تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار اليوم الثلاثاء -16 يناير 2018- مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
الاحتفال بذكرى الكاتب المسرحي نعمان عاشور، ومشاهدة مسرحيته “عيلة الدوغري”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
6:00 مساءً
حفل توقيع كتاب “أسرار المبدعات” ليوسف الرفاعي.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك.
6:00 مساءً
معرض وندوة لجمعية المحافظة على التراث.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة.
6:00 مساءً
ندوة بعنوان “للطاقة = صفر كربون” مع الدكتورة مروة دبايح.
بيت المعمار – منطقة القلعة.
6:00 مساءً
ورشة الشعر بعنوان “الاستغماية” بإشراف إيمان الميهي.
مركز إبداع الطفل – بيت العيني.
8:00 مساءً
حفل مئوية جمال عبد الناصر من تقديم أوركسترا الموسيقى العربية.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة.
8:00 مساءً
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة.