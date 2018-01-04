الأجندة الثقافية.. أيوب وناعسة على مسرح البالون

علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 4 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساءً
حفل الفرقة “المصطفوية” للإنشاد الديني وتقدم الملحمة المحمدية.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساءً
أول ليلة عرض للسيرة الشعبية “أيوب وناعسة”.
مسرح البالون – العجوزة
7:00 مساءً
ملتقى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية في نسخته الخامسة.
جاليري لمسات – وسط القاهرة
8:00 مساءً
حفل عرائس الساقية بعنوان “أم كلثوم تعود من جديد”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة “أوبرا إسكندرية للموسيقى والغناء العربي”.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساءً
حفل فني لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح الجمهورية – عابدين