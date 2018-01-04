ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية.. أيوب وناعسة على مسرح البالون

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 4 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المكان
4 يناير، 2018 4 يناير، 2018

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 4 يناير 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساءً

حفل الفرقة “المصطفوية” للإنشاد الديني وتقدم الملحمة المحمدية.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساءً

أول ليلة عرض للسيرة الشعبية “أيوب وناعسة”.

مسرح البالون – العجوزة

7:00 مساءً

ملتقى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية في نسخته الخامسة.

جاليري لمسات – وسط القاهرة

8:00 مساءً

حفل عرائس الساقية بعنوان “أم كلثوم تعود من جديد”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة “أوبرا إسكندرية للموسيقى والغناء العربي”.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساءً

حفل فني لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

العرض المسرحي “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح الجمهورية – عابدين

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