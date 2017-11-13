ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أوركسترا عمر خيرت على المسرح الكبير

علي راشد: تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان