الأجندة الثقافية: أوركسترا عمر خيرت على المسرح الكبير

علي راشد:
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
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الموعد
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الفعالية
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المكان
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5:00 مساء
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حفل افتتاح معرض الفني بعنوان “فرسة النبي.. لا ترقص ولا تصلي” للفنانة صباح سالم.
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مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
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7:00 مساء
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ندوة لمناقشة العرض المسرحي “ولاد البلد”.
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قاعة صلاح جاهين – مسرح البالون
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7:00 مساء
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ندوة بعنوان “سيد قطب والقطبية” من تقديم أحمد سعد زايد.
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مركز دال للأبحاث – جاردن سيتي
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7:00 مساء
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لقاء “الفرصة الأولى” للمواهب الجديدة.
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قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
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7:00 مساء
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عرض مسرحية “عجز” من تقديم فرقة “نمرة واحد”.
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قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
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7:30 مساء
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حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
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وكالة الغوري – شارع المعز
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8:00 مساء
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حفل فني للفنانة نادية مصطفى.
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مسرح سيد درويش – الإسكندرية
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8:00 مساء
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حفل فني لفرقة “سواريه”.
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معهد الموسيقى العربية – رمسيس
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8:00 مساء
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حفل فني لأوركسترا عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.
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المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة