ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أوركسترا عمر خيرت على المسرح الكبير

علي راشد:  تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المكان
13 نوفمبر، 2017 13 نوفمبر، 2017

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علي راشد:

 تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساء

حفل افتتاح معرض الفني بعنوان “فرسة النبي.. لا ترقص ولا تصلي” للفنانة صباح سالم.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

ندوة لمناقشة العرض المسرحي “ولاد البلد”.

قاعة صلاح جاهين – مسرح البالون

7:00 مساء

ندوة بعنوان “سيد قطب والقطبية” من تقديم أحمد سعد زايد.

مركز دال للأبحاث – جاردن سيتي

7:00 مساء

لقاء “الفرصة الأولى” للمواهب الجديدة.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

عرض مسرحية “عجز” من تقديم فرقة “نمرة واحد”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني للفنانة نادية مصطفى.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “سواريه”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

 

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