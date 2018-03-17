الأجندة الثقافية: أوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 17 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عرض فيلم “سرجي مرجي”.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
صالون ثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات مركز النيل للإعلام.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
7:00 مساء
عرض الفيلم الأيرلندي Sanctuary “الملاذ الآمن” إخراج لين كولين.
مسرح الفلكي – وسط القاهرة
7:00 مساء
مسرح الساقية للعرائس يقدم حفل محمد منير.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
ندوة بعنوان “المرأة.. ويعني أيه كلمة وطن”.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل موسيقي يقدم مجموعة من أعمال الموسيقار راجح داوود.
مركز الفنون – مكتبة الإسكندرية
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة