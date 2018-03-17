ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 17 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية الموعد الفعالية المكان