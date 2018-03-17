ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 17 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية الموعد الفعالية المكان
4:32 م, السبت, 17 مارس 18 4:32 م, السبت, 17 مارس 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 17 مارس 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عرض فيلم “سرجي مرجي”.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

صالون ثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات مركز النيل للإعلام.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

7:00 مساء

عرض الفيلم الأيرلندي Sanctuary   “الملاذ الآمن” إخراج لين كولين.

مسرح الفلكي – وسط القاهرة

7:00 مساء

مسرح الساقية للعرائس يقدم حفل محمد منير.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

ندوة بعنوان “المرأة.. ويعني أيه كلمة وطن”.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل موسيقي يقدم مجموعة من أعمال الموسيقار راجح داوود.

مركز الفنون – مكتبة الإسكندرية

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

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