ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية : أوبرا المتروبوليتان على المسرح الصغير

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 13 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
5:59 م, السبت, 13 مايو 17 5:59 م, السبت, 13 مايو 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 13 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

5:30 مساء

ندوة بعنوان “كيف تستعد لشهر رمضان”

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

6:00 مساء

عرض الفيلم القصير “ستة وخمسة” إخراج مصطفى محمود.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

6:30 مساء

بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

تكريم المشاركين في ورشتي القصة القصيرة والرواية التي نظمتها الدار المصرية اللبنانية .

مكتبة القاهرة الكبرى – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع الأزهر

8:00 مساء

حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني .

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل موسيقي للعازف محمد يحي .

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور

بيت العود العربي – بيت الهراوي

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