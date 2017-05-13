الأجندة الثقافية : أوبرا المتروبوليتان على المسرح الصغير

إعداد – علي راشد تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 13 مايو 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 5:30 مساء ندوة بعنوان “كيف تستعد لشهر رمضان” قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك 6:00 مساء عرض الفيلم القصير “ستة وخمسة” إخراج مصطفى محمود. مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة 6:00 مساء حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب. مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة 6:30 مساء بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان. المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة 7:00 مساء تكريم المشاركين في ورشتي القصة القصيرة والرواية التي نظمتها الدار المصرية اللبنانية . مكتبة القاهرة الكبرى – الزمالك 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية. وكالة الغوري – شارع الأزهر 8:00 مساء حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني . المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة 8:00 مساء حفل موسيقي للعازف محمد يحي . قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك 8:00 مساء البروفة الجماعية المفتوحة للجمهور بيت العود العربي – بيت الهراوي