الأجندة الثقافية .. أنغام الشرق على معهد الموسيقى العربية

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:\
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
لقاء بعنوان “إزاي أربي أولادي صح”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
عرض مسرحية “حارة وطنية” من تقديم فرقة السيرة.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
حفل فني للفنان طارق الأزهري.
بيت الهراوي – بيت العود العربي
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل فني للفنان السوري صفوان بهلوان.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة أنغام الشرق.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل فني للفنان التونسي لطفي بوشناق.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية