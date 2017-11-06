ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. أنغام الشرق على معهد الموسيقى العربية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:\ الموعد الفعالية المكان
4:33 م, الأثنين, 6 نوفمبر 17 4:33 م, الأثنين, 6 نوفمبر 17

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:\

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

لقاء بعنوان “إزاي أربي أولادي صح”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

عرض مسرحية “حارة وطنية” من تقديم فرقة السيرة.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

حفل فني للفنان طارق الأزهري.

بيت الهراوي – بيت العود العربي

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل فني للفنان السوري صفوان بهلوان.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة أنغام الشرق.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل فني للفنان التونسي لطفي بوشناق.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

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