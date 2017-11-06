ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. أنغام الشرق على معهد الموسيقى العربية

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:\ الموعد الفعالية المكان