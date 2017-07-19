ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أم كلثوم وعبد الوهاب في المنيل

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية الم