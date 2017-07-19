ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أم كلثوم وعبد الوهاب في المنيل

 إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية الم
19 يوليو، 2017 19 يوليو، 2017

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 إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

عروض “بانتومايم” مع الفنان هشام رزق.

مركز ميريت للثقافة والفنون – وسط القاهرة

6:00 مساء

عرض مسرحية “السفير”.

مسرح متروبول – العتبة

6:00 مساء

عرض مسرحية “الكبير”.

مسرح أوبرا ملك – وسط القاهرة

7:00 مساء

ندوة لمناقشة رواية “المزين” لأحمد سمير سعد.

مختبر السرديات – بيت السناري – السيدة زينب

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

العرض المسرحي “مغامرة رأس المملوك جابر”.

مسرح ميامي – وسط القاهرة

8:00 مساء

حفل فني لفريق “جنان”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

الصالون الثقافي “أم كلثوم وعبد الوهاب .. لقاء السحاب”.

متحف أم كلثوم – المنيل – جزيرة الروضة  

8:00 مساء

عرض مسرحية “طقوس الإشارات والتحولات”.

المعهد العالي للفنون المسرحية

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