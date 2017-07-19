الأجندة الثقافية: أم كلثوم وعبد الوهاب في المنيل

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
عروض “بانتومايم” مع الفنان هشام رزق.
مركز ميريت للثقافة والفنون – وسط القاهرة
6:00 مساء
عرض مسرحية “السفير”.
مسرح متروبول – العتبة
6:00 مساء
عرض مسرحية “الكبير”.
مسرح أوبرا ملك – وسط القاهرة
7:00 مساء
ندوة لمناقشة رواية “المزين” لأحمد سمير سعد.
مختبر السرديات – بيت السناري – السيدة زينب
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
العرض المسرحي “مغامرة رأس المملوك جابر”.
مسرح ميامي – وسط القاهرة
8:00 مساء
حفل فني لفريق “جنان”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
الصالون الثقافي “أم كلثوم وعبد الوهاب .. لقاء السحاب”.
متحف أم كلثوم – المنيل – جزيرة الروضة
8:00 مساء
عرض مسرحية “طقوس الإشارات والتحولات”.
المعهد العالي للفنون المسرحية