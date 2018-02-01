ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أم كلثوم في الساقية والإسكندرية

علي راشد  الموعد الفعالية المكان 6:00 مساءً عروض أفلام مهرجا
5:02 م, الخميس, 1 فبراير 18 5:02 م, الخميس, 1 فبراير 18

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علي راشد

 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساءً

عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوى ال 44 للسينما المصرية.

مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساءً

حفل فني لفرقة “فويس”.

بيت السحيمي – شاره المعز

7:30 مساءً

حفل إنشاد ديني مع فرقة “الإخوة أبو شعر”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساءً

حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

حفل فني لأوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي في ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساءً

حفل ريستال فيولينة وبيانو مع ياسمين سامي.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساءً

حفل فني لمسرح الساقية للعرائس بعنوان “أم كلثوم تعود من جديد”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

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