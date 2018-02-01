الأجندة الثقافية: أم كلثوم في الساقية والإسكندرية

علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساءً
عروض أفلام مهرجان جمعية الفيلم السنوى ال 44 للسينما المصرية.
مركز إبداع القاهرة – الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساءً
حفل فني لفرقة “فويس”.
بيت السحيمي – شاره المعز
7:30 مساءً
حفل إنشاد ديني مع فرقة “الإخوة أبو شعر”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساءً
حفل فني للفرقة القومية العربية للموسيقى.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
حفل فني لأوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي في ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساءً
حفل ريستال فيولينة وبيانو مع ياسمين سامي.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساءً
حفل فني لمسرح الساقية للعرائس بعنوان “أم كلثوم تعود من جديد”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك