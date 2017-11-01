الأجندة الثقافية: ألمانيا في دلتا النيل.. بأوبرا دمنهور

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:00 مساء
معرض الخريف والشتاء.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساء
افتتاح أول معرض تصوير فوتوغرافي عن البوابات الخشبية الرومانية.
المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – الزمالك
7:30 مساء
افتتاح العرض المسرحي “سيلفي مع الموت”.
مسرح ميامي – وسط القاهرة
7:30 مساء
حفل فني لفريق “كاريزما باند”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
افتتاح فعاليات الدورة 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
مهرجان ألمانيا في دلتا النيل.
مسرح أوبرا دمنهور
8:00 مساء
حفل فني لفريق “الأصالة في ربيع العمر”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك