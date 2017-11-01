ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: ألمانيا في دلتا النيل.. بأوبرا دمنهور

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية ا