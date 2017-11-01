ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: ألمانيا في دلتا النيل.. بأوبرا دمنهور

  إعداد – علي راشد   تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية ا
1 نوفمبر، 2017 1 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

 

إعداد – علي راشد

 

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2017 ، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:00 مساء

معرض الخريف والشتاء.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

افتتاح أول معرض تصوير فوتوغرافي عن البوابات الخشبية الرومانية.

المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي – الزمالك

7:30 مساء

افتتاح العرض المسرحي “سيلفي مع الموت”.

مسرح ميامي – وسط القاهرة

7:30 مساء

حفل فني لفريق “كاريزما باند”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

افتتاح فعاليات الدورة 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

مهرجان ألمانيا في دلتا النيل.

مسرح أوبرا دمنهور

8:00 مساء

حفل فني لفريق “الأصالة في ربيع العمر”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

  

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً