الأجندة الثقافية .. أشياء رائعة في ديوان بالزمالك

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أسبوع أفلام لوريل وهاردي.
مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
عرض أفلام ملتقى رائدات السينما المصرية.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
6:00 مساء
ختام الأنشطة الصيفية بالمركز.
مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة
6:30 مساء
أمسية شعرية غنائية بعنوان “غنوة اسكندراني” تقديم الشاعر طاهر سعيد.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
6:30 مساء
ندوة بعنوان ” تأثير السوشيال ميديا فى صناعة الحدث و العلاقات الأسرية”.
مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية
7:00 مساء
ندوة بعنوان “الأغنية الوطنية ودورها في الأحداث السياسية” بحضور الفنان إيمان البحر درويش
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
7:00 مساء
حفل توقيع رواية “أشياء رائعة” للكاتبة ريم بسيوني.
مكتبة “ديوان” – الزمالك
7:30 مساء
عرض مسرحية “الرخص كله”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
7:30 مساء
ختام عرض مسرحية “سنووايت” .
مسرح متروبول – العتبة
8:00 مساء
عرض مسرحية “ما بين الأقواس”.
مسرح الهوسابير – وسط القاهرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة أفرونوبيا.
المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة