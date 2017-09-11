ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. أشياء رائعة في ديوان بالزمالك

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
11 سبتمبر، 2017 11 سبتمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2017 مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:


الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أسبوع أفلام لوريل وهاردي.

مركز إبداع القاهرة – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

عرض أفلام ملتقى رائدات السينما المصرية.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

6:00 مساء

ختام الأنشطة الصيفية بالمركز.

مركز طلعت حرب الثقافي – السيدة نفيسة

6:30 مساء

أمسية شعرية غنائية بعنوان “غنوة اسكندراني” تقديم الشاعر طاهر سعيد.

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

6:30 مساء

ندوة بعنوان ” تأثير السوشيال ميديا فى صناعة الحدث و العلاقات الأسرية”.

مركز الحرية للإبداع – الإسكندرية

7:00 مساء

ندوة بعنوان “الأغنية الوطنية ودورها في الأحداث السياسية” بحضور الفنان إيمان البحر درويش

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

حفل توقيع رواية “أشياء رائعة” للكاتبة ريم بسيوني.

مكتبة “ديوان” – الزمالك

7:30 مساء

عرض مسرحية “الرخص كله”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

7:30 مساء

ختام عرض مسرحية “سنووايت” .

مسرح متروبول – العتبة

8:00 مساء

عرض مسرحية “ما بين الأقواس”.

مسرح الهوسابير – وسط القاهرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة أفرونوبيا.

المسرح المكشوف – الأوبرا – الجزيرة

 

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