ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أسبوع أفلام عمر الشريف بالهناجر

 علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المكان
4:03 م, الأثنين, 10 يوليو 17 4:03 م, الأثنين, 10 يوليو 17

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 علي راشد

تقدم بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة للتعريف بجائزة السلطان قابوس التقديرية في مجالات الثقافة، والفنون، والآداب، في دورتها السادسة، بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة.

المجلس الأعلى للثقافة –ساحة الأوبرا– الجزيرة

6:00 مساء

معرض “المصري أفندي”.

قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة

6:00 مساء

أسبوع أفلام لوريل وهاردي.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

ندوة بعنوان “جابر عصفور ناقدا ومفكرا”.

ملتقى الإبداع والنقد – الجيزة

7:00 مساء

اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي مع المصور كريم نبيل.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساء

بدء أسبوع أفلام عمر الشريف.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

7:00 مساء

عرض فيلم “ستسيل الدماء”.

سينما مجنوليا – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

ليلة سينمائية مع المخرجة البريطانية ليلى خان.

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