الأجندة الثقافية: أسبوع أفلام عمر الشريف بالهناجر

علي راشد تقدم بوابة "المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان

علي راشد تقدم بوابة “المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة للتعريف بجائزة السلطان قابوس التقديرية في مجالات الثقافة، والفنون، والآداب، في دورتها السادسة، بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة. المجلس الأعلى للثقافة –ساحة الأوبرا– الجزيرة 6:00 مساء معرض “المصري أفندي”. قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة 6:00 مساء أسبوع أفلام لوريل وهاردي. مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة 7:00 مساء ندوة بعنوان “جابر عصفور ناقدا ومفكرا”. ملتقى الإبداع والنقد – الجيزة 7:00 مساء اللقاء الشهري لنادي كاميرا الصاوي مع المصور كريم نبيل. قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك 7:00 مساء بدء أسبوع أفلام عمر الشريف. مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة 7:00 مساء عرض فيلم “ستسيل الدماء”. سينما مجنوليا – الزمالك 7:30 مساء حفل فني لفرقة التنورة التراثية. وكالة الغوري – شارع المعز 8:00 مساء ليلة سينمائية مع المخرجة البريطانية ليلى خان.