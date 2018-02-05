ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أحمد خالد توفيق في معرض الكتاب

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الإثنين، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان