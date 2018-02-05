الأجندة الثقافية: أحمد خالد توفيق في معرض الكتاب

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الإثنين، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
5:00 مساءً
لقاء مع الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق.
القاعة الرئيسية – معرض الكتاب
5:00 مساءً
حفل توقيع كتاب “الخواجة مصرى” للكاتب أحمد الفران.
جناح دار أجيال – معرض الكتاب
6:30 مساءً
أمسية شعرية غنائية.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساءً
العرض المسرحي “كيوبيد” من تقديم فرقة “كيان”.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:00 مساءً
محاضرة بعنوان “رحلة الخلود” للدكتورة نهاد كمال الدين.
متحف الآثار – مكتبة الإسكندرية
7:30 مساءً
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساءً
عرض “الهلالي” من تقديم فرقة “فرسان الشرق للتراث”.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساءً
حفل فني لريستال فاجوط وبيانو مع تامر فهمي.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة