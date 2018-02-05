ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: أحمد خالد توفيق في معرض الكتاب

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الإثنين، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:   الموعد الفعالية المكان
4:10 م, الأثنين, 5 فبراير 18 4:10 م, الأثنين, 5 فبراير 18

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار، اليوم الإثنين، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

 

الموعد

الفعالية

المكان

5:00 مساءً

لقاء مع الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق.

القاعة الرئيسية – معرض الكتاب

5:00 مساءً

حفل توقيع كتاب “الخواجة مصرى” للكاتب أحمد الفران.

جناح دار أجيال – معرض الكتاب

6:30 مساءً

أمسية شعرية غنائية.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساءً

العرض المسرحي “كيوبيد” من تقديم فرقة “كيان”.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:00 مساءً

محاضرة بعنوان “رحلة الخلود” للدكتورة نهاد كمال الدين.

متحف الآثار – مكتبة الإسكندرية

7:30 مساءً

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساءً

عرض “الهلالي” من تقديم فرقة “فرسان الشرق للتراث”.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساءً

حفل فني لريستال فاجوط وبيانو مع تامر فهمي.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

 

 

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