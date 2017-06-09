الأجندة الثقافية: أبو شعر والأراجوز في ليالي رمضان

علي راشدتقدم "المال" الفعاليات الثقافية والسهرات الرمضانية لليلة الرابعة عشر من شهر رمضان، التي توافق الجمعة 9 يونيو 2017:9:00 مساءً: حفل فني لفرقة الإنشاد الدينى بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 9:00 مساءً: يقام ضمن معرض الكتاب الرمضانى بفيصل، العديد من الأنشطة، ومنها ورشة رسم وتلوين وورشة تعليم

علي راشد

تقدم “المال” الفعاليات الثقافية والسهرات الرمضانية لليلة الرابعة عشر من شهر رمضان، التي توافق الجمعة 9 يونيو 2017:

9:00 مساءً: حفل فني لفرقة الإنشاد الدينى بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

9:00 مساءً: يقام ضمن معرض الكتاب الرمضانى بفيصل، العديد من الأنشطة، ومنها ورشة رسم وتلوين وورشة تعليم الهيروغليفية، وعرض لفرقة أجيال للعرائس، إلى جانب ندوة بعنوان “رمضان عبر الأثير”، واحتفالية لفرقة العريش للفنون الشعبية.

9:30 مساءً: حفل فني لفرقة الأخوة أبو شعر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

9:30 مساءً: حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بأوبرا دمنهور بالبحيرة.

9:30 مساءً: حفل لسفراء موسيقى عربية ومجموعة من فنانى الأوبرا بقصر الأمير طاز.

9:30 مساءً: عرض الأراجوز وخيال الظل ببيت السيحمى.

9:30 مساءً: عروض فنية بشارع المعز بالمسرح الرئيسى وبمسرح الشاعر ومنها عرض لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية، والمحلة للفنون الشعبية، وسيرة شعبية، بالاضافة لاقامة معارض نتاج الورش الفنية التى أقيمت خلال الاحتفال، وعرض لأفضل الموهوبين وتوزيع جوائز عينية، أما بوكالة بازرعة يقام ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم”، واحتفالية تكريم الروائى الكبير الراحل محمد الراوى، والليلة الشعرية الغنائية العاشرة.