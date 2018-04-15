الأجندة الثقافية أبرزها كلثوميات بمسرح معهد الموسيقي العربية

سلوى عثمان
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 15 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية.
وأبرز الفعاليات على النحو التالي:
الموعد
الفاعلية
المكان
7 مساءا
سمينار يحمل عنوان ” النوايا والتوقعات ” ، تقدمه الدكتورة هبة قطب
قاعة الكلمة بساقية الصاوي
8 مساءا
حفل ” كلثوميات ”
مسرح معهد الموسيقي العربية
7.30 مساءا
حفل باليه بعنوان ” باليه فاطيما ” تقدمه راقصة الباليه فاطمة مرزوق
قاعة الحكمة بساقية الصاوي
8مساءا
يقدم الفنان هانى شاكر مجموعة متنوعة من أغانيه الشهيرة
مسرح سيد درويش بالاسكندرية
8 مساءا
يقدم حفل مركز ” تنمية المواهب “
المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية
8 مساءا
تقدم فرقة ” فنون ” بقيادة محمد النجار حفلا موسيقيا
المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية
8 مساءا
تقدم فرقة ” كورال قلب يسوع ” حفلا بعنوان ” قلب مصر “
مسرح الجمهورية
8 مساءا
مسرحية ” شقة عم نجيب ” إخراج جلال عثمان
مسرح الغد بالعجوزة
7 مساءا
مسرحية ” أحوال شخصية” تأليف ميسرة صلاح الدين وإخراج أشرف حسني
مسرح ” أوبرا ملك ” بوسط القاهرة
7 مساءا
العرض المسرحي ” سلم نفسك ” لطلبة مركز الإبداع الفني إخراج خالد جلال
مركز الإبداع الفني بالأوبرا
7.30 مساءا
تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية حفلا غنائيا إخراج عبد الرحمن الشافعي
مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمي