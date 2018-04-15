ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية أبرزها كلثوميات بمسرح معهد الموسيقي العربية

سلوى عثمانتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الأحد 15 إبريل 2018، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية. وأبرز الفعاليات على النحو التالي: الموعد الفاعلية