«الأجرة» تهيمن على مشهد التراخيص للسيارات العاملة بالبنزين والغاز الطبيعى

هيمنت مركبات الأجرة على غالبية التراخيص الممنوحة للفئات العاملة بنظام الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى»، بواقع 4980 وحدة بحصة تقارب %67 من جملة التراخيص الممنوحة للمركبات العاملة بهذا النظام، والبالغة 7476 وحدة خلال شهر أبريل الماضي؛ لتحل بذلك فى المركز الأول بين مختلف أنواع المركبات.

كان المركز الثانى من نصيب السيارات الملاكى التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة لها 2390 وحدة؛ بحصة تقارب %32 وكان المركز الثالث من نصيب الأتوبيسات الخاصة التى قامت بترخيص 52 وحدة خلال شهر أبريل السابق.

بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمركبات النقل المشغلة بنظام الوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين؛ 33 وحدة، وضعتها فى المركز الرابع بالقائمة، وتبعتها مركبات الرحلات التى قامت بترخيص 12 وحدة ثم الدراجات النارية ومركبات تحت الطلب؛ بمركبة واحدة لكل منهما.

والجدير بالذكر أن نصيب المركبات العاملة بنظام الوقود المزدوج غاز طبيعي- بنزين يمثل نحو 2.4% من جملة التراخيص التى منحتها مختلف الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال شهر أبريل الماضى والبالغة نحو 306.3 ألف وحدة، تشمل المركبات الزيرو التى تم ترخيصها لأول مرة، وكذلك المركبات المستعملة التى جرى تجديد تراخيصها خلال الشهر الماضي.

يأتى ذلك؛ بينما يجرى تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي؛ كجزء من خفض فاتورة استيراد البنزين بمشتقاته؛ فضلًا عن ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الضارة الناجمة عن تشغيل السيارات، وزيادة الاعتماد على مصادر الغاز الطبيعى المتوافرة بمصر بعد مجموعة من الاكتشافات.

وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة؛ فى وقت سابق، إن أعداد الطلبات فى انتظار موافقة شركات السيارات تقارب نحو 10 آلاف طلب، وذلك وفق أحدث إحصاء بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الطرازات المشاركة بالمبادرة.

ومول القطاع المصرفى شراء السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين فى نظام التقسيط بحوالى 5 مليار جنيه فيما يقدر عدد الطلبات فى انتظار موافقة البنوك المبدئية بحوالى 2500 طلب، وأعلى الأرقام فى البنك الأهلى المصرى بحوالى 690، ثم بنك مصر 610، وبنك الإسكان والتعمير بعدد 205 طلبات، وبنك قطر الوطنى بنحو 160، وبنك قناة السويس بواقع 120 طلبًا، وبنك التجارى الدولى بنحو 100 طلب، وتوزعت الطلبات المتبقية على باقى البنوك المشاركة.

وبلغت أعداد الطلبات المسجلة على الموقع الإلكترونى للمبادة بلغ حوالى 39 ألف وسبعمائة طلب، وتم حتى نهاية أبريل الماضى تخصيص حوالى 18200 سيارة؛ موزعة ما بين ملاكى وتاكسى وميكروباص، منها حوالى 6750 سيارة من العلامة اليابانية نيسان، و5600 من العلامتين لادا وبى واى دي، و1620 وحدة من شيفروليه و1295 من هونداي، و1660 سيارة شيرى تيجو، و435 وحدة من شيرى أريزو، و485 من ميكروباص كينج لونج، و355 من زيمكس.

بلغ عدد السيارات القديمة المخردة حوالى 18100 سيارة موزعة بواقع 16600 سيارة ملاكى، وحوالى 660 وحدة تاكسى، وحوالى 840 ميكروباص موزعة على ساحات التخريد؛ التى تشمل ساحة القاهرة الكبرى بعدد 15600 وحدة، والإسكندرية بعدد 1650، والسويس بنحو 290 مركبة، والبحر الأحمر بعدد 260، وبورسعيد بنحو 300.

وبلغ الحافز الأخضر 415 مليون جنيه حتى الأسبوع الأخير من أبريل 2022، مع العلم أن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/2022، ويصرف الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفى حالة الميكروباص %25 بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وتوضح بيانات الإدارة العامة للمرور أن المركبات العاملة بالغاز الطبيعى فقط رخصت 51 وحدة خلال شهر أبريل الماضي؛ موزعة بين مختلف الفئات لكن الحصة الكبرى ذهبت لصالح الأتوبيسات العامة التى بلغ عدد تراخيصها 40 وحدة، بما يوازى حصة تقارب %78 من جملة التراخيص؛ لتستحوذ بذلك على المركز الأول بالقائمة.

وكان المركز الثانى من نصيب قطاع الأجرة الذى بلغ عدد تراخيص الغاز الطبيعى الممنوحة له 4 وحدات ثم السيارات الملاكى التى رخصت 3 وحدات خلال أبريل السابق، وتبعتها الأتوبيسات الخاصة بوحدتين فقط ثم مركبة واحدة تحمل لوحة “جمرك ملاكي”.

فى المقابل؛ بلغ عدد المركبات التى حصلت على رخصة من الإدارات العامة للمرور خلال أبريل السابق، وتعمل بنظام الوقود المزدوج سولار/ غاز طبيعى وحدات موزعة بين مركبات النقل والأجرة بواقع وحدتين فقط لكل منهما ثم الأتوبيسات الخاصة بمركبة واحدة.

يذكر أن وحدة مرور مدينة نصر احتلت المركز الأول ضمن قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال شهر أبريل الماضي؛ بواقع 7569 وحدة؛ منها نحو 6485 مركبة مستعملة و1084 وحدة زيرو.

وحلت وحدة مرور القطامية فى المرتبة الثانية بواقع 6333 مركبة؛ تشمل 5760 وحدة مستعملة و573 مركبة جديدة، وتبعتها ثالثًا وحدة مرور المنصورة بواقع 6305 وحدات منها 5899 مركبة مستعملة، إلى جانب 406 وحدات جديدة؛ وفقًا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال أبريل الماضي.

وجاءت وحدة مرور الأميرية فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 5479 مركبة، منها 4684 وحدة مستعملة، و795 مركبة جديدة، واحتلت وحدة مرور 6 أكتوبر المركز الخامس، بعد إصدارها 5348 رخصة لـ4659 مركبة مستعملة و689 وحدة جديدة.