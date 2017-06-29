الأجرة الجديدة لنقل الركاب بين القاهرة والمحافظات

نشر الجهاز المركزى للتعبئة للعامة والاحصاء، منذ قليل، دراسة عن تعريفات النقل الجديدة للأتوبيسات المكيفة التى يعتمد تشغيلها على السولار للخطوط والمسافات الطويلة، عقب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.

وبحسب الدراسة، سترتفع تعريفة الراكب بين القاهرة وطنطا 9.6% إلى 15جنيها، وبين القاهرة ومرسى مطروح إلى 80 جنيها بزيادة 9.5%، وستبلغ التعريفة المقرر دفعها للتنقل بين القاهرة ودمياط نحو35جنيها بارتفاع 8.4%.

وستصل تعريفة التنقل بين القاهرة والاقصر للراكب الواحد في السيارات التى تسير بالسولار 145 جنيها، وبين القاهرة وأسوان إلى 155 جنيها.

وأوضح الجهاز أن التعريفة التي سيتحملها الراكب الواحد للسفر من محافظة القاهرة إلى قنا ستبلغ نحو 100جنيها، وستسجل 75جنيها عند التنقل من القاهرة لنويبع.