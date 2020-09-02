«الأجانب» يقصون شريط تعاملات سبتمبر بضغوط قوية

تعرضت البورصة المصرية فى أولى جلسات شهر سبتمبر الجاري لضغط بيعى قوى من المستثمرين الأجانب، ساهم فى تراجع جماعى لمؤشراتها، فى الوقت الذى لم تنجح مشتريات الأفراد المصريين -الذين سجلوا صافى شراء بقيمة 840.091 مليون جنيه- فى إنقاذ السوق من موجة جنى الأرباح.

سجلوا صافى بيع بقيمة 1.4 مليار جنيه بجلسة واحدة مقابل 1.2 مليار فى أغسطس

وسجل الأجانب صافى بيع بجلسة أمس فقط بلغت قيمته 1.4 مليار جنيه مقابل صافى بيع خلال جلسات شهر أغسطس بأكمله قدر بنحو 1.2 مليار جنيه، فى حين سجلوا صافى بيع بقيمة 12.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وتوقع المحللون الفنيون استمرار موجة جنى الأرباح بجلسة الأربعاء مدفوعة بالضغط البيعى للأجانب، مرشحين المؤشر الرئيسى للبورصة لاختبار مستوى الدعم 11100 – 11150 نقطة، وفى حالة اختراقه ستشتد موجة جنى الأرباح فى الجلسات المقبلة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على تراجع لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %1.16 مسجلًا 11233.94 نقطة، كما هبط EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.96 مغلقًا على 1830.82 نقطة، وتراجع EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %1.13 مستقرًا عند 2732.03 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 2.942 مليار جنيه، بينما استقر رأسمال البورصة السوقى على 625.689 مليار جنيه.

من جهته، قال ايهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن السوق تعرضت لعمليات جنى أرباح أمس، تسببت فى حالة التراجعات التى سيطرت على حركة المؤشرات.

وأضاف أن عمليات بيع الأجانب لأسهمهم بالبورصة تأتى فى إطار توجههم البيعى على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن موجة جنى الأرباح قد تستمر فى المدى القصير.

وتوقع تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 صوب منطقة الدعم 11150 نقطة، مؤكدًا أنه فى حال اختراقها لأسفل ستزداد قوة موجة جنى الأرباح.

من جانبه، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دى لتداول الأوراق المالية، إن ضغط الأجانب البيعى على البورصة بجلسة أمس يُعد من الأشياء النادر حدوثها فى السوق، لافتًا إلى أن الضغط البيعى الأجنبى على أسهم EGX30 يأتى فى إطار وصول EGX70 إلى قمته التاريخية المسجلة فى 2018، بجانب تسجيل EGX100 لقمته السابقة المسجلة فى 2017.

وأضاف أن أسهم المضاربات كانت سببًا رئيسيًا فى استمرار حركة الصعود لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مؤخرًأ، فى الوقت الذى غابت فيه الأخبار الإيجابية عن المشهد مما ترك المجال أمام تحركات هابطة وعرضية لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30.

وأوضح حسن أن مؤشر البورصة الرئيسى يواجه احتمالين خلال الجلسات المقبلة، أولهما اختراق منطقة الدعم لأسفل ومن ثم حدوث موجة هابطة قوية، أما الاحتمال الثانى فهو التماسك عند منطقة 11200 نقطة ومن ثم معاودة اختبار مناطق 11400 نقطة.

وسجل المستثمرون المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 984.510 و415.772 مليون جنيه على التوالي، فيما سجل الأجانب صافى بيع بلغ 1.4 مليار جنيه.