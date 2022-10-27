الأجانب يعودون لشاشات البورصة.. «التجاري الدولي» يقفز 9% ويقود السوق لمكاسب 25 مليار جنيه بدعم حوافز العملة

قادت القوى الشرائية للأجانب على سهم البنك التجاري الدولي – صاحب الوزن النسبي الاكبر في السوق- اليوم الخميس، البورصة المصرية نحو تحقيق مكاسب باكثر من 500 نقطة للمؤشر الرئيسي مع نهاية التداولات.

وشهدت السوق تعاملات شرائية ملحوظة من المستثمرين الاجانب على سهم البنك ليقفز 9% عند 32 جنيها، لتتبعه مشتريات في باقي الاسهم القيادة مثل هيرميس 3.8% وحديد عز 4.3% وابو قير للاسمدة 6.9%، وغيرها.

وكان الاجانب قد سلكوا اتجاهاً بيعياً في البورصة المصرية منذ شهور ليسجلوا مبيعات اجمالية قدرها 18 مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك في اطار تخارجهم من الاسواق الناشئة بعد رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة لمستويات تاريخية.

وربح راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة في البورصة، اليوم الخميس، 25 مليار جنيه ليغلق عند 745.7 مليار جنيه، بينما وصل المؤشر الرئيسي إلى اعلى مستوى له منذ مطلع مايو الماضي، أي منذ ما يقرب من 6 شهور.

وتلقى الاجانب حوافز ايجابية بعد تحريك السعر الصرف اليوم الخميس – ما يمثل تحقيق مكاسب من فارق تحويل العملة – مع اعلان المركزي مرونة سعر العملة المحلية أمام العملات الاخرى وتركها وفقا لظروف العرض والطلب، بينما قرر المركزي ايضاً رفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بمعدل 200 نقطة أساس.

وهبط سعر العملة المحلية امام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس إلى اكثر من 23 جنيها.

واعلنت الحكومة، رسميا اليوم، التوصل لاتفاق للحصول على نحو 9 مليارات دولار تمثل حزم تحفز خارجية منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.