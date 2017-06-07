الأجانب يضخون مليار دولار بأذون الخزانة في شهر

ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بأكثر من مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزى، لتسجل 73.635 مليار جنيه ما يعادل (4.073 مليار دولار) في مارس، مقابل 46.543 مليار جنيه (2.95 مليار دولار) فبراير الماضي.

تم احساب قيمة الاستثمارات بالدولار على أساس أخر سعر صرف معتمد للشهر، وفقاً للبيانات التاريخية المعلنة على موقع البنك المركزى الإلكتروني، والبالغة نحو 18.0778 جنيه للدولار الواحد في نهاية مارس، و 15.7586 في فبراير.

وزادت إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة بمقدار 1.1 مليار دولار في شهر مارس، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 4 مليارات دولار، مقابل حوالى 110 مليون دولار فقط قبل تعويم الجنيه وفقاً لبيانات تقرير البنك المركزى.

وتشكل إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة قصيرة الاجل، نسبة 9.9% من الرصيد الأجمالي للأذون البالغ نحو 741.091 مليار جنيه في مارس 2017.