الأجانب يسجلون 276 مليون جنيه مبيعات في البورصة خلال أسبوع

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة، خلال شهر سبتمبر الماضي، بقيمة 267 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 9.6% من التعاملات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 47.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت مؤشرات البورصة انخفاضات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.3%، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.28% إلى 2066 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 1.29% إلى 3001 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.7% ما يعادل 4.5 مليار جنيه ليسجل 645.7 مليار جنيه مقابل 650.2 مليار الأسبوع السابق له.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس – آخر جلسات الأسبوع – على أداء هابط لجميع مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

وأغلقت السوق تعاملات جلسة الأربعاء الماضى على أداء هابط لجميع مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.6 مليار جنيه تقريبًا.

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تواصل الضغوط البيعية المحدودة حركتها بجلسة –الخميس- مما سيدفع البورصة نحو مستوى الدعم 10850 نقطة.

ولفتوا إلى أن السوق تسير فى نطاق عرضى ضيق بين 10850 إلى 11100 نقطة مُنذ قرابة شهر أو أكثر، متوقعين أن تستكمل تلك التحركات حتى نهاية العام الحالى فى ظل الغياب التام لأى أخبار إيجابية على السوق حاليًا.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية» إن البورصة المصرية تسير فى نطاق عرضى ضيق منذ قرابة شهر أو أكثر.

وتوقع أن تظل مؤشرات البورصة فى ذلك النطاق حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأسهم ذات القيمة الجيدة ناصحًا بشرائها من أبرزها ،«التجاري الدولي» و«السويدي إليكتريك» و«مدينة نصر» وبعض القياديات الأخرى.

وأوضح عجينة أن مستويات السوق الحالية مناسبة بشكل كبير لعمليات المتاجرة السريعة فى الأسهم الكبيرة، مرجحًا استمرار عمليات جنى الأرباح بجلسة اليوم الخميس مما قد يدفع السوق نحو 10850 نقطة.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة كانت قد اقتربت من مستوى المقاومة 11100 نقطة بجلسة الثلاثاء الماضي.

وأوضح أن عمليات جنى الأرباح ظهرت عند ذلك المستوى وإن كانت محدودة ولكنها عاقت السوق عن تجاوز مستوى المقاومة ومحاولات الصعود.

وأشار إلى أن حركة السوق بالفترة الحالية هادئة بشكل بالغ سواء فى حالات الصعود أوالهبوط، مما يعنى غياب القوى الشرائية بشكل واضح.

ولفت إلى أن السوق لديها فرصة للتماسك عند المستويات الحالية، فيما سيدفعها عدم القدرة على التماسك نحو 10850 نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعينى قال إنه ظهرت عليه حالات الضعف ما قد يدفعه نحو 2070 نقطة ثم 2030 نقطة.