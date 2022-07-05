الأجانب يسجلون 14 مليار جنيه صافى مشتريات البورصة المصرية خلال 20 عاما

كشف مسح أعدته «المال» على نشاط المستثمرين الأجانب فى الأسهم بـ البورصة المصرية على مدار العشرين عاما الأخيرة تقريبا (من 2003 حتى نهاية النصف الأول من 2022) عن غلبة الاتجاه الشرائى للأجانب على البيعى بصافى قدره 14 مليار جنيه بشكل تراكمى.

وأشار المسح إلى أن إجمالى التعاملات الشرائية للمستثمرين الأجانب فى البورصة سجل 57 مليار جنيه وفقا لبيانات رصدتها «المال» من الموقع الإلكترونى للبورصة، بينما بلغ صافى إجمالى التعاملات البيعية للأجانب خلال الفترة نفسها نحو 43 مليارا.

وتصدر عام 2010 أكبر السنوات التى شهدت شهية شرائية للأجانب بصافى عمليات 8.4 مليار جنيه، ثم عام 2018 بقيمة 8.4 مليار، وثالثا عام 2018 بقيمة 5.8 مليار.

وبين المسح أن عام 2020 شهد أكبر معدلات بيع للأجانب فى الأسهم بصافى بلغ 15 مليار جنيه – بعد استبعاد مشاركة السندات- مدفوعة بضغوط جائحة كورونا، والإغلاق الاقتصادى العالمى.

ولفت إلى أن عام 2021 جاء فى المرتبة الثانية بصافى بيع قدره 6.6 مليار جنيه فى الأسهم، ثم عام 2011، وسجل الأجانب وقتها صافى مبيعات بقيمة 4.3 مليار.

وأشار إلى ارتباط أحجام وقيم تعاملات المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية بمجموعة من العوامل أهمها مرونة سعر الصرف وسهولة الدخول والخروج من السوق، ومعدلات التضخم.

وقال متعاملون فى السوق إن البورصة المصرية تعانى مؤخرا من ضغوط خارجية أثرت على تحركاتها السلبية فى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية، واختلال ميزان المدفوعات بسبب نمو أسعار السلع وخامات الإنتاج.

وأكد المتعاملون أن فرص الاستثمار لصناديق الأسواق الناشئة أصبحت محدودة فى ظل الاضطرابات التى تشهدها المنطقة مؤخرا، مشيرين إلى أن نسبة تملكهم فى الأسهم أصبحت منخفضة مقارنة مع سنوات ماضية، ومنها مصر بالتأكيد.

وأوضحوا أن عودة الأجانب إلى سوق الأسهم المصرية «مجرد وقت» مع تحسن الأسواق الناشئة بشكل عام، واقتراب الفيدرالى من إنهاء سياسته المالية التشددية، ووصول معدلات التضخم وسعر العملة إلى مناطق الذروة فى الأسواق النامية والناشئة.