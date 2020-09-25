بورصة وشركات

الأجانب يسجلون مبيعات في البورصة بقيمة 255 مليون جنيه خلال أسبوع

تباينت مؤشرات البورصة على مدار الأسبوع
مصطفى طلعت 2:25 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 2:25 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بحوالي 255 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن العرب فضلوا الشراء بقيمة 77.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بينما فضل الأجانب البيع.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 10911 نقطة.

وارتفع مؤشر” egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.35% إلى 2000 نقطة ومؤشر” egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.15% إلى 2885 نقطة.

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وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بما يعادل 200 مليون جنيه ليصل إلى 616.7 مليار جنيه مقابل 616.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء هابط لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.62% ليصل إلى 10911 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.46% إلى 2000 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% إلى 2885 نقاط.

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وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالى 188، بينما هبط 108، وبقي 18 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 616.7 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 620.1 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.

ونصحت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة متعاملي البورصة بالانتقائية خلال الوقت الحالي، في إطار حالة الهدوء التى تشهدها حركة المؤشرات خاصة الرئيسي.

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وقالت “نعيم” إن البورصة لا يزال لديها فرصة لاختبار مستوى المقاومة عند 11220 نقطة، موضحة أن تجاوزها لأعلى سيدفعهُ نحو 11500 نقطة ثم 11800 نقطة.

من جهته، توقع سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة «عربية أونلاين» لتداول الأوراق المالية، تحركات عرضية مائلة للصعود نحو مستوى 11000 نقطة، ثم استهداف مناطق المقاومة 11150 – 11200 نقطة.

وأضاف أنه في حالة اختراقها لأعلى سيستهدف المؤشر الرئيسي مستويات 11500 نقطة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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