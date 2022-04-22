اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 305 مليون جنيه تقريبًا، بعد استحواذهم على 16.8% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.23% ليصل إلى 10548 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.1% إلى 1831 نقطة، وصعد مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.39% إلى 2767 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًاً بنحو 0.23% إلى 688.9 مليار جنيه.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 16.8%، والعرب على 11.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بينما سجل الأجانب 18%، والعرب 9.7%.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال جلسة أمس الخميس، آخِر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي نحو 8.593 مليار جنيه ليغلق عند 688.872 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “egx30” بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة، ومؤشر “egx100” بنحو 3.78% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.