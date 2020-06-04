بورصة وشركات

الأجانب يسجلون مبيعات بقيمة 548 مليون جنيه بالبورصة الأسبوع الماضي

المستثمرون العرب استحوذوا على 6.8% من التنفيذات بصافي شرائي قدره 7 ملايين جنيه
مصطفى طلعت 11:06 م, الخميس, 4 يونيو 20 11:06 م, الخميس, 4 يونيو 20

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سجلت المستثمرون الأجانب بـ البورصة صافي مبيعات بقيمة 548 مليون جنيه خلال تداولات الأسبوع المنقضي، وذلك بعد استحواذهم على 25.7% من التعاملات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن المستثمرين العرب قد استحوذوا على 6.8% من التنفيذات بصافي شرائي قدره 7 ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الأجانب قد حققوا مبيعات بقيمة 7.92 مليار جنيه منذ بداية العام، والعرب صافي بيعي بقيمة 1.46 مليار جنيه، وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

وقفزت مؤشرات البورصة بشكل محلوظ خلال تعاملات الأسبوع المذكور، إذ صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 5.06% ليسجل مستوى 10621 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.98% إلى 1221 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.35% إلى 1963 نقطة .

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.7%، ما يعادل 25.5 مليار جنيه ليسجل مستوى 568.1 مليار جنيه، مقابل 542.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.2 مليار جنيه في حين بلغ كمية التداول نحو 1.62 مليار ورقة مالية منفذة على 169 ألف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 35.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67 % خلال الأسبوع.

يذكر أن السوق قد اختتم تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط قيم تداولات قوية بلغت 1.4 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى بنسبة 1.89% إلى 10621 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.9% إلى 1221 نقطة ، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.74% عند 1963 نقطة.

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تتجه مؤشرات البورصة صوب مستوى المقاومة 10500 نقطة، موضحين أن اختراق هذا المستوى لأعلى يدفع بها للصعود تجاه 10600 ثم 11000 نقطة .

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء البورصة بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالمياً، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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