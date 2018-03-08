الأجانب يدفعون البورصة للصعود فى ختام تعاملات الأسبوع

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود أغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 16472نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 894 نقطة، بينما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا ب



رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على صعود أغلب مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 16472نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.22% عند مستوى 894 نقطة، بينما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.47% عند مستوى 2243 نقطة، وهبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.18% عند مستوى 2770نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.24% عند مستوى 16147نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 183.8 مليون جنيه و6.6 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية و العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 71.9مليون جنيه و48.9 مليون جنيه و27.5 مليون جنيه و42 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 81 سهما من إجمالى 190 متداولة، بينما هبط 80 وبقى 29 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى قوى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.26% عند مستوى 16384نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 884 نقطة.