الأجانب يتجهون للشراء والعرب للبيع بالبورصة خلال أسبوع

أوضح التقرير أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 84.7 % من التعاملات، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم او مبيعاتهم.

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء فى البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 87.9 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 7.9% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا البيع بقيمة 18 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 7.3%.

وأوضح التقرير أن المستثمرين المصريين استحوذوا على 84.7 % من التعاملات، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم او مبيعاتهم.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي ارتع بنسبة 1.76% ليصل إلى 11654 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 2.54% إلى 2311 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 2.32% إلى 3328 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بحوالي 2.28%، ما يعادل 15.5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 693.3 مليار جنيه مقابل 677.8 مليارا الأسبوع السابق له.

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة أمس الخميس، (نهاية الأسبوع) على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت تداولات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الاثنين ،على أداء متأرجح لمؤشراتها لليوم الثانى على التوالى، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الأحد،على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وقال محللون فنيون إن تحركات الأسهم القيادية فى البورصة المصرية بشكل انتقائى ساعدت السوق على الإغلاق قرب مستويات 11600 نقطة.

وأوضح المحللون أن ذلك المستوى يُعد الأعلى للبورصة منذ مارس الماضي، مرجحين أن تأكيد اختراقه سيدفعها للصعود نحو مستويات أعلى عند 11850 نقطة على المدى القريب.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن السوق تحركت أمس الأربعاء بشكل إيجابى وسط قيم تداولات نشطة.

ولفت إلى أن السوق تمكنت من تجاوز مستوى المقاومة 11400 بنحو 200 نقطة، لافتًا أنها تستهدف على المدى القريب 11750 نقطة.

وأشار إلى احتمالية أن تتعرض السوق لعمليات جنى أرباح محدودة، خاصة على الأسهم التى حققت أداءً مرتفعًا بالفترات السابقة، موضحًا أن بعض الأسهم العقارية وأخرى بالقطاع الصناعى وأيضًا القطاع المالى غير المصرفى تشهد تحركات نشطة حاليًا.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن السوق حاليًا تشهد تحركات انتقائية لبعض القياديات.

ولفت إلى أن تلك التحركات مكنت المؤشر من الإغلاق قرب مستويات 11600 نقطة، والتى تُعد الأعلى منذ شهر مارس الماضى.

وأشار إلى أن السوق تحاول بجلسة الخميس تأكيد اختراق المستوى الحالي، لافتًا إلى أن كل السيناريوهات متاحة على المدى القريب، سواء حدوث عملية جنى أرباح محدودة أو مواصلة الصعود نحو 11850 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، قال إن أسهمه تشهد حركة تبادلية بالفترة الحالية بخروج السيولة من بعضها ودخولها بأخرى، لافتًا إلى أنه يستهدف مستوى 2325 نقطة.

وفيما يتعلق بتحركات الأسهم، قال إن تمكن «التجارى الدولى» من تخطى مستوى 64 جنيها سيدفعهُ نحو 66 جنيه.

فيما سيتجه «هيرمس» صوب 16 جنيها، وتجاوزها يدفعه نحو 17.50 جنيه، كما أن تمكن «الشرقية للدخان» من تجاوز مستوى 14.50 جنيه سيدفعهُ 15.50 جنيه.