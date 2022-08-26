الأجانب يتجهون للبيع في البورصة بقيمة 900 مليون جنيه خلال أسبوع

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 900 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 10.6% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنحو 2% ليصل إلى 10287 نقطة، و “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.37% إلى 2210 نقطة، و “egx100ewi” الأوسع نطاقا 2.52% مسجلا 3171 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 11 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 1.62% إلى 692.8 مليار .

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (آخر جلسات الأسبوع)، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب بحجم تداولات 1.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.8% عند 10287 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.17%، ليسجل 2210 نقاط، و الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.24% مسجلًا 3171 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 122 سهمًا من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 14، وبقي 61 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات 1.32 مليار جنيه على الأسهم،كما أغلقت جلسة الثلاثاء على هبوط مماثل بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء فى سوق المال فى وقت سابق أن تواصل البورصة المصرية حركتها التصحيحية للجلسة الثالثة على التوالى، على أن تبدأ فى التماسك والارتداد صعودا ابتداءً من تعاملات الخميس، مرجحين تحرك المؤشر فى نطاق 10050 إلى 10280 نقطة.