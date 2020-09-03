بورصة وشركات

الأجانب يتجهون للبيع في البورصة بقيمة 283.8 مليون جنيه خلال أسبوع

صعود رأس المال السوقى بقيمة 600 مليون جنيه فقط
مصطفى طلعت 9:26 م, الخميس, 3 سبتمبر 20 9:26 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

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اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة بقيمة 283.8 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن العرب فضلوا الشراء بقيمة 39.2 مليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الحالي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب بينما فضل الأجانب البيع.

وانخفض مؤشر egx30الرئيسي بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 11180 نقطة.

وارتفع مؤشر egx70ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.6% إلى 1849 نقطة ومؤشر egx100ewi الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% إلى 2748 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وصعود رأسمالها السوقى بقيمة 600 مليون جنيه فقط.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11180 نقطة.

بينما صعد مؤشر ”egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.78% إلى 1849 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44 % إلى 2748 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وصعد 78 سهمًا من إجمالى 189، بينما هبط 85، وبقى 26 دون تغير.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بقيمة 600 مليون جنيه تقريبًا ليغلق عند 627.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 626.7 مليار جنيه بجلسة الأربعاء.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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