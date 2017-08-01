الأتوبيسات اليابانية تتصدر المبيعات في مَصر

أحمد عوضتصدرت العلامات اليابانية مبيعات الأتوبيسات خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة بيع 3101 وحدة من إجمالي 5036 وحدة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات"أميك".وجاءت العلامات الصينية في المركز الثاني بواقع 1445 وحدة، تبعتها العلامات الأوروبية بنحو 903 أتوبيس، وتليها ا

أحمد عوض

تصدرت العلامات اليابانية مبيعات الأتوبيسات خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة بيع 3101 وحدة من إجمالي 5036 وحدة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات”أميك”.

وجاءت العلامات الصينية في المركز الثاني بواقع 1445 وحدة، تبعتها العلامات الأوروبية بنحو 903 أتوبيس، وتليها العلامة اﻷمريكية “شيفروليه” بواقع 786 وحدة، فيما تمكنت العلامة الكورية “هيونداي” من بيع 49 أتوبيسًا خلال الستة أشهر اﻷولي من 2017.

ويوضح الجدول التالي أداء العلامات التجارية من مبيعات الأتوبيسات خلال النصف اﻷول من2016 و2017 :



العلامة التجارية المركز مبيعات 2016 مبيعات 2017 قيمة التغير/بالوحدة نسبة التغير% اليابانية 1 5054 3101 -1953 -38.6% الصينية 2 3572 1445 -2127 -59.5% الأوروبية 3 382 903 521 136% الأمريكية 4 2607 786 -1821 -69.8% الكورية 5 49 44 -5 10-% الأجمالي – 10282 5036 -5281 51.2%

إعداد – المال المصدر: أميك

سوزوكي تتربع على عرش مبيعات العلامات اليابانية



ووفقًا لـ”ميك”؛ جاءت سوزوكي في المرتبة اﻷولي بقائمة مبيعات العلامات اليابانية خلال النصف اﻷول من العام الجاري، بنحو 1650 وحدة، وتبعتها تويوتا بواقع 1193 أتوبيس، فيما سجلت ميتسوبيشي نحو 258 أتوبيس.

ويوضح الجدول التالي، مبيعات العلامات اليابانية خلال النصف اﻷول من 2016 و2017:



العلامة اليابانية مبيعات 2016 مبيعات 2017 قيمة التغير/ بالوحدة نسبة التغير% SUZUKI 3600 1650 -1950 -54% TOYOTA 1221 1193 -28 2.2% ميتسوبيشي 233 258 25 10% الأجمالي 5054 3101 -1953 -38.6%

كينج لونج تتصدر العلامات الصينية

تصدرت “كينج لونج” قائمة المبيعات الصينية من الأتوبيسات خلال فترة الستة أشهر الأولي، لتسجل 884 وحدة، فيما تبعتها “بايك بنحو 247 أتوبيس، وجاءت “كاري” في المركز الثالث من المبيعات لتبلغ 179وحدة.

وسجلت “بريليانس” في المركز الرابع بنحو 135 أتوبيس، بينما لم تتمكن جولدن دارجون من بيع أي وحدة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجدول التالي، مبيعات العلامات الصينية خلال النصف اﻷول من 2016 و2017:

العلامة الصينية مبيعات 2016 مبيعات 2017 قيمة التغير/ بالوحدة نسبة التغير% King Long 1797 884 -913 -50.8% BAIC 332 247 -85 -25.6% Karry 249 179 -70 -28% Brilliance 282 135 -147 -52% GOLDEN DRAGON 912 0 -912 0 الأجمالي 3572 1445 -2127 -59.5%



