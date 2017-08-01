الأتوبيسات اليابانية تتصدر المبيعات في مَصر

أحمد عوض
تصدرت العلامات اليابانية مبيعات الأتوبيسات خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة بيع 3101 وحدة من إجمالي 5036 وحدة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات”أميك”.
وجاءت العلامات الصينية في المركز الثاني بواقع 1445 وحدة، تبعتها العلامات الأوروبية بنحو 903 أتوبيس، وتليها العلامة اﻷمريكية “شيفروليه” بواقع 786 وحدة، فيما تمكنت العلامة الكورية “هيونداي” من بيع 49 أتوبيسًا خلال الستة أشهر اﻷولي من 2017.
ويوضح الجدول التالي أداء العلامات التجارية من مبيعات الأتوبيسات خلال النصف اﻷول من2016 و2017 :
العلامة التجارية
المركز
مبيعات 2016
مبيعات 2017
قيمة التغير/بالوحدة
نسبة التغير%
اليابانية
1
5054
3101
-1953
-38.6%
الصينية
2
3572
1445
-2127
-59.5%
الأوروبية
3
382
903
521
136%
الأمريكية
4
2607
786
-1821
-69.8%
الكورية
5
49
44
-5
10-%
الأجمالي
–
10282
5036
-5281
51.2%
إعداد – المال المصدر: أميك
سوزوكي تتربع على عرش مبيعات العلامات اليابانية
ووفقًا لـ”ميك”؛ جاءت سوزوكي في المرتبة اﻷولي بقائمة مبيعات العلامات اليابانية خلال النصف اﻷول من العام الجاري، بنحو 1650 وحدة، وتبعتها تويوتا بواقع 1193 أتوبيس، فيما سجلت ميتسوبيشي نحو 258 أتوبيس.
ويوضح الجدول التالي، مبيعات العلامات اليابانية خلال النصف اﻷول من 2016 و2017:
العلامة اليابانية
مبيعات 2016
مبيعات 2017
قيمة التغير/ بالوحدة
نسبة التغير%
SUZUKI
3600
1650
-1950
-54%
TOYOTA
1221
1193
-28
2.2%
ميتسوبيشي
233
258
25
10%
الأجمالي
5054
3101
-1953
-38.6%
كينج لونج تتصدر العلامات الصينية
تصدرت “كينج لونج” قائمة المبيعات الصينية من الأتوبيسات خلال فترة الستة أشهر الأولي، لتسجل 884 وحدة، فيما تبعتها “بايك بنحو 247 أتوبيس، وجاءت “كاري” في المركز الثالث من المبيعات لتبلغ 179وحدة.
وسجلت “بريليانس” في المركز الرابع بنحو 135 أتوبيس، بينما لم تتمكن جولدن دارجون من بيع أي وحدة خلال تلك الفترة.
ويوضح الجدول التالي، مبيعات العلامات الصينية خلال النصف اﻷول من 2016 و2017:
العلامة الصينية
مبيعات 2016
مبيعات 2017
قيمة التغير/ بالوحدة
نسبة التغير%
King Long
1797
884
-913
-50.8%
BAIC
332
247
-85
-25.6%
Karry
249
179
-70
-28%
Brilliance
282
135
-147
-52%
GOLDEN DRAGON
912
0
-912
0
الأجمالي
3572
1445
-2127
-59.5%
ويوضح الجدول التالي، مبيعات أتوبيسات شيفروليه خلال 2016 و2017:
العلامة اﻷمريكية
مبيعات 2016
مبيعات 2017
قيمة التغير/ بالوحدة
نسبة التغير%
Chevrolet
2607
786
-1821
-69.8%
Mcv تقود مبيعات العلامات اﻷوروبية للنمو
سجلت مبيعات العلامات الأوروبية من الأتوبيسات، ارتفاعًا بنسبة 136%، لتبلغ 903 وحدة خلال النصف اﻷول من العام الجاري، مقابل 382 خلال نفس الفترة من 2016.
ويعود نمو مبيعات العلامات الأوروبية إلى صعود مبيعات mcv بواق 424% لتستحوذ علي 94.4% من بواقع 853 وحدة من اجمالي المبيعات، التي بلغت 903، في حين هبطت مبيعات العلامة السويدية فولفو بنسبة 68% لتبلغ 35 وحدة مقارنة بـ110 أتوبيس، كما تجمدت مبيعات أتوبيسات “ايفكو” عن مستوي بيع وحدتيين فقط مقابل 5 أتوبيسات، كما توقفت مبيعات أتوبيسات “بيجو” من بيع أي وحدة خلال تلك الفترة.
ويوضح الجدول التالي مبيعات اﻷتوبيسات ذات المنشأ الأوروبي خلال 2016 و 2017
العلامة اﻷوروبية
مبيعات 2016
مبيعات 2017
قيمة التغير/ بالوحدة
نسبة التغير%
MERCEDES
263
853
1116
424%
VOLVO
114
48
-66
-57.8%
IVECO
5
2
-3
-60%
الأجمالي
382
903
521
136%
هيونداي تبيع 42 أتوبيس
وتمكنت العلامة الكورية “هيونداي”، من بيع42 أتوبيس خلال فترة الستة أشهر اﻷولي من العام الجاري،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 30 وحدة.
ويوضح الجدول التالي الحصص السوقية بمبيعات الأتوبيسات الكورية خلال2016 و2017:
العلامة الكورية
مبيعات 2016
مبيعات 2017
قيمة التغير
نسبة التغير%
HYUNDAI
49
44
-5
10-%