سيــارات

الأتوبيسات اليابانية تتصدر المبيعات في مَصر

أحمد عوضتصدرت العلامات اليابانية مبيعات الأتوبيسات خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة بيع 3101 وحدة من إجمالي 5036 وحدة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات"أميك".وجاءت العلامات الصينية في المركز الثاني بواقع 1445 وحدة، تبعتها العلامات الأوروبية بنحو 903 أتوبيس، وتليها ا
1 أغسطس، 2017 1 أغسطس، 2017

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أحمد عوض

تصدرت العلامات اليابانية مبيعات الأتوبيسات خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة بيع 3101 وحدة من إجمالي 5036 وحدة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات”أميك”.

وجاءت العلامات الصينية في المركز الثاني بواقع 1445 وحدة، تبعتها العلامات الأوروبية بنحو 903 أتوبيس، وتليها العلامة اﻷمريكية “شيفروليه” بواقع 786 وحدة، فيما تمكنت العلامة الكورية “هيونداي” من بيع 49 أتوبيسًا خلال الستة أشهر اﻷولي من 2017.

ويوضح الجدول التالي أداء العلامات التجارية من مبيعات الأتوبيسات خلال النصف اﻷول من2016 و2017 :

العلامة التجارية

المركز

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/بالوحدة

نسبة التغير%

اليابانية

1

5054

3101

-1953

-38.6%

الصينية

2

3572

1445

-2127

-59.5%

الأوروبية

3

382

903

521

136%

الأمريكية

4

2607

786

-1821

-69.8%

الكورية

5

49

44

-5

10-%

الأجمالي

10282

5036

-5281

51.2%

                      إعداد – المال                      المصدرأميك

سوزوكي تتربع على عرش مبيعات العلامات اليابانية

ووفقًا لـ”ميك”؛ جاءت سوزوكي في المرتبة اﻷولي بقائمة مبيعات العلامات اليابانية خلال النصف اﻷول من العام الجاري، بنحو 1650 وحدة، وتبعتها تويوتا بواقع 1193 أتوبيس، فيما سجلت ميتسوبيشي نحو 258 أتوبيس.

ويوضح الجدول التالي، مبيعات العلامات اليابانية خلال النصف اﻷول من 2016 و2017:

العلامة اليابانية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

SUZUKI

3600

1650

-1950

-54%

TOYOTA

1221

1193

-28

2.2%

ميتسوبيشي

233

258

25

10%

الأجمالي

5054

3101

-1953

-38.6%

كينج لونج تتصدر العلامات الصينية

تصدرت “كينج لونج” قائمة المبيعات الصينية من الأتوبيسات خلال فترة الستة أشهر الأولي، لتسجل 884 وحدة، فيما تبعتها “بايك بنحو 247 أتوبيس، وجاءت “كاري” في المركز الثالث من المبيعات لتبلغ 179وحدة.

وسجلت “بريليانس” في المركز الرابع بنحو 135 أتوبيس، بينما لم تتمكن جولدن دارجون من بيع أي وحدة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجدول التالي، مبيعات العلامات الصينية خلال النصف اﻷول من 2016 و2017:

العلامة الصينية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

King Long

1797

884

-913

-50.8%

BAIC

332

247

-85

-25.6%

Karry

249

179

-70

-28%

Brilliance

282

135

-147

-52%

GOLDEN DRAGON

912

0

-912

0

الأجمالي

3572

1445

-2127

-59.5%


شيفروليه تبيع 786 أتوبيس

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تمكنت العلامة الأمريكية “شيفروليه”، من بيع ما يقرب من 786 أتوبيسًا خلال النصف اﻷول من العام الجاري.

ويوضح الجدول التالي، مبيعات أتوبيسات شيفروليه خلال 2016 و2017:

العلامة اﻷمريكية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

Chevrolet

2607

786

-1821

-69.8%


Mcv تقود مبيعات العلامات اﻷوروبية للنمو

سجلت مبيعات العلامات الأوروبية من الأتوبيسات، ارتفاعًا بنسبة 136%، لتبلغ 903 وحدة خلال النصف اﻷول من العام الجاري، مقابل 382 خلال نفس الفترة من 2016.

ويعود نمو مبيعات العلامات الأوروبية إلى  صعود مبيعات mcv بواق 424% لتستحوذ علي 94.4% من بواقع 853 وحدة من اجمالي المبيعات، التي بلغت 903، في حين هبطت مبيعات العلامة السويدية فولفو بنسبة 68% لتبلغ 35 وحدة مقارنة بـ110 أتوبيس، كما تجمدت مبيعات أتوبيسات “ايفكو” عن مستوي بيع وحدتيين فقط مقابل 5 أتوبيسات، كما توقفت مبيعات أتوبيسات “بيجو” من بيع أي وحدة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجدول التالي مبيعات اﻷتوبيسات ذات المنشأ الأوروبي خلال 2016 و 2017

العلامة اﻷوروبية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير/ بالوحدة

نسبة التغير%

MERCEDES

263

853

1116

424%

VOLVO

114

48

-66

-57.8%

IVECO

5

2

-3

-60%

الأجمالي

382

903

521

136%


هيونداي تبيع 42 أتوبيس 

وتمكنت العلامة الكورية “هيونداي”، من بيع42 أتوبيس خلال فترة الستة أشهر اﻷولي من العام الجاري،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 30 وحدة.

ويوضح الجدول التالي الحصص السوقية بمبيعات الأتوبيسات الكورية خلال2016 و2017:

العلامة الكورية

مبيعات 2016

مبيعات 2017

قيمة التغير

نسبة التغير%

HYUNDAI

49

44

-5

10-%

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