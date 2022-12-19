الأتربي: 21% معدل كفاية رأس المال وهو أعلى من النسبة المطلوبة

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن معدل كفاية رأس المال كان حوالي 13.9%، وذلك في العام 2014، وقد وصل هذا المعدل الآن 21%، مؤكدا أنه أعلى من النسبة المطلوبة.

وأضاف الأتربي خلال فعاليات مؤتمر « الناس والبنوك»، والذي يقام على مدار يومين تحت عنوان «دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني» أن الودائع كانت 1.4 تريليون جنيه في عام 2014، وبلغت 7.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وأوضح الأتربي أن نسبة القروض إلى الوداع وصلت من 41 إلى 48%، وبلغت نسبة الديون المتعثرة 3.2%.

وأضاف الأتربي أن مصر مهتمة بالسياحة وظبط الاستيراد وزيادة التصدير والصناعة، نظرا لأنهما أساسيان، ونعبر الأزمة بدعم من كل القطاعات.

وذكر الأتربي أنه يجب أن نحكم بين مصادرنا واستخداماتها.