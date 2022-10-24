الأتربي: بنك مصر حصل على تمويلات بقيمة 2.25 مليار دولار من مؤسسات دولية خلال «كورونا»

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن بنك مصر حصل على تمويلات مقدرة بـ 2 مليار و250 مليون دولار من عددا من المؤسسات التمويل الدولية خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أنها وفرت للبنوك أسعار فائدة منخفضة وإجال طويلة.

وأضاف الأتربي خلال الجلسة الثانية بعنوان فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص خلال اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القطاع المصرفي قطاع قوي، ونسبة الربحية فيه أعلى بكثير من جميع الدول لذلك فهو جاذب للاستثمار في السوق المصري.

وتابع الأتربي أنه يوجد لدينا سيولة كافية في البنوك لتمويل مشروعات الصناعية، لإنتاج منتجات، ممكن يجعلنا قادرين على تصديره وتقليل الاستيراد.

وتدور الجلسة حول الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات الأنسب لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.