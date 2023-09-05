«الأتربي»: افتتاح فرعين لبنكي مصر والأهلي في الرياض قريبًا

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنهم حصلوا على موافقة مبدأية من البنك المركزي السعودي، استعدادا لافتتاح فرعين لبنكي مصر والأهلي في مدينة الرياض في السعودية قريبا.

البنوك الرقمية

وأضاف الأتربي خلال مقابلة مع بلومبرج، أنهم تقدموا بأول طلب بعد طرح البنك المركزي التراخيص والإجراءات، فيما يتعلق بالبنوك الرقمية، ومتوقع انطلاقه في الشهور القادمة، خلال الربع الأول من العام 2024.

وأكد أن مصر تتطلع لبيع حصة من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي خلال عام 2024، مشيرا إلى أنه عليه طلب كبير وشهية من المستثمرين، من المؤسسات العالمية ونظرا لأزمة كورونا توقفت الصفقة.

وأفاد بأن حصيلة الشهادات الدولارية المطروحة في بنكي مصر والأهلي مميزة، جزء منها من إعادة كسر الشهادات وآخرمن خارج البنكين أو تحويلات من المصريين في الخارج.