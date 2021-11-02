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الأتربي: ارتفاع معيار كفاية رأس المال إلى 19% بالقطاع المصرفي

على هامش مؤتمر الناس والبنوك
المال - خاص 1:02 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 1:02 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن معيار كفاءة رأس المال ارتفع من 13.9% إلى 19% حاليا وتراجعت نسبة الديون المتعثرة من 8.5% إلى 3.5%.

وأضاف الأتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك أن هناك 6 بنوك ممثلة فى بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وQNB الأهلي، العريي الإفريقي تبرعت بقيمة 170 مليون جنيه لإنتاج لقاح كورونا بشركة فاكسيرا لإنتاج المصل.

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وأوضح أن البنوك تبرعت بقيمة 750 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة المتصررة من أزمة كورونا، بجانب 500 مليون جنيه لتوفير اللقاح.

كتب قسم البنوك

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بقلم المال - خاص

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