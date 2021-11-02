الأتربي: ارتفاع معيار كفاية رأس المال إلى 19% بالقطاع المصرفي

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن معيار كفاءة رأس المال ارتفع من 13.9% إلى 19% حاليا وتراجعت نسبة الديون المتعثرة من 8.5% إلى 3.5%.

وأضاف الأتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك أن هناك 6 بنوك ممثلة فى بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وQNB الأهلي، العريي الإفريقي تبرعت بقيمة 170 مليون جنيه لإنتاج لقاح كورونا بشركة فاكسيرا لإنتاج المصل.

وأوضح أن البنوك تبرعت بقيمة 750 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة المتصررة من أزمة كورونا، بجانب 500 مليون جنيه لتوفير اللقاح.

كتب قسم البنوك