الأتراك يشترون الذهب بكثافة من البنك المركزي للتحوط من التضخم

يبيع البنك المركزي التركي احتياطياته من الذهب لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وسط سعي المواطنين للتحوط من التضخم أو انخفاض قيمة العملة قبل الانتخابات المنتظرة الشهر المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.

وفقاً لشخص مطلع على الأمر، بدأ البنك المركزي تلبية الطلب على المعدن الثمين بعد أن علّقت تركيا واردات الذهب في فبراير. وأضاف أن سلطة النقد بدأت أيضاً في قبول الليرة في معاملات بيع الذهب، بهدف تخفيف الضغط على العملة المحلية في السوق الفورية.

بدوره امتنع البنك المركزي عن التعليق.

وفقاً للبيانات الرسمية، هبطت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التركي 9% خلال الأسابيع السبعة الماضية.

في أعقاب الزلزالين اللذين أصابا تركيا في 6 فبراير، أصدرت تركيا تنظيماً يفرض وقفاً مؤقتاً لمشتريات الذهب من الخارج، التي تندرج ضمن فئة “النقد مقابل البضائع”،في ذلك الوقت، كانت واردات الذهب من بين أكبر العوائق التي تواجه الموارد المالية الخارجية لتركيا.