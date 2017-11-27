الأتراك المصريين تستعرض حوافز الاستثمار في مؤتمر هيا نصنع معًا

- البربري: مصر تتمتع باتفاقيات تجارية مع 42 دولةقونيا- محمد ريحاناستعرض المهندس شريف البربري، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، محفزات الاستثمار في مصر، وما سيعود على المستثمرين الأجانب من ضخ أموالهم بمصر.وأوضح، اليوم الإثنين، أن مصر خلال العامين 2016 و 2017 نجحت في إنجاز الع

– البربري: مصر تتمتع باتفاقيات تجارية مع 42 دولة

قونيا- محمد ريحان



استعرض المهندس شريف البربري، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، محفزات الاستثمار في مصر، وما سيعود على المستثمرين الأجانب من ضخ أموالهم بمصر.

وأوضح، اليوم الإثنين، أن مصر خلال العامين 2016 و 2017 نجحت في إنجاز العديد من الخطوات على طريق تحسين المناخ الاستثماري، منها على مستوى تسيير النقل، تدشين 11 ألف كيلو متر طرق جديدة بمختلف المحافظات تم إنجاز نحو 8 الآف كيلو متر منها، أيضا العمل على إنشاء 5 مطارات جديدة، إحداها في العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر في البحر الأحمر، وبحلول أواخر عام 2018 سيكون إجمالي عدد المطارات الداخلية بمصر 20 مطار.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر هيا نصنع معا، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، ويستمر حتى 1 ديسمبر المقبل في مدينتي قونيا وإسطنبول بتركيا، إلى اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي مع الصين بطول 66 كيلو متر سيخدم مدن أكتوبر العبور وبدر والعاشر والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن مدينة 6 أكتوبر تضم وحدها نحو 40% من الصناعات المحلية المتطورة بمصر، ذلك إلى جانب القطار السريع الذي يقلص زمن السفر من الإسكندرية إلى أسوان إلى 5 ساعات، ويمر على عدد من المدن الصناعية بالصعيد، ذلك إلى جانب القطار المعلق، والذي يعد ثاني قطار من نوعه بالشرق الأوسط، ويخدم العديد من المناطق الصناعية أيضا.

وأضاف البربري أنه يتم كذلك إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في مصر بمدينة أسوان، وأيضا أكبر محطة كهرباء في العالم بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية لإنتاج 14 ألف ميجاوات سنويا، مؤكدا أن توفير الطاقة سيتيح الفرصة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ولفت إلى أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع 42 دولة حول العالم، ما يجعل من مصر فرصة مهمة لزيادة الصادرات وفتح العديد من الأسواق الخارجية.

وتطرق البربري إلى الحديث عن قانون الاستثمار الجديد وحوافزه، فذكر أن القانون ينص على أن الأموال المستثمرة لا تخضع لا نوع من التمييز أو التأميم، كذلك منح الإقامة الكاملة للمستثمرين الأجانب، أيضا خصم 50 % من التكاليف الاستثمارية للمناطق الأكثر احتياجا كالصعيد وشرق الدلتا، وإعفاء 50% من الضرائب للمصانع كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العمالة بها عن 70 عاملا، أيضا منح الأراضي الصناعية بالمجان في 7 محافظات بالصعيد، فيما يتم رد 50 % من قيمة الأراضي الصناعية في باقي المحافظات حال الانتهاء من إنشاء المشروع وتشغيله قبل مرور 3 سنوات من موعد تسليم الأرض.