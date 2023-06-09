«الأبنية التعليمية» تقوم بصيانة عدد من مدارس محافظتي قنا والقليوبية بتكلفة 12 مليون جنيه

قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بترسية صيانة عدد من المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير المدارس الحكومية بتكلفة تصل الى 12 مليون جنيه، حيث تمت ترسية تطوير ورفع كفاءة مدرسة القصير الاعدادية بنات عبر شركة خليفة سعيد بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه.

وتمت ترسية تطوير ورفع كفاءة ودرسة ناصر الابتدائية بالقليوبية وذلك عبر شركة التقوى للمقاولات بتكلفة تصل الى 3.6 مليون جنيه، وترسية عملية استكمال مدرسة الاشراف الغربية الابتدائية بقنا على مكتب صحاري العمومية وذلك بتكلفة تصل الى 5.1 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع الجمعية التعاونية الانتاجية والتعمير والتي تقدمت بعرض يصل الى 5.2 مليون جنيه.

كما تمت ترسية عملية صيانة مدرسة الوزيري الابتدائية المشتركة بقنا على الجمعية التعاونية الانتاجية للانشاء بتكلفة تصل الى 1.7 مليون جنيه.

وفي ديسمبر الماضي تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال العام الجديد 2023م ، اتاحة التعليم للجميع دون تميز ، وتوفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعي التفاوت في الاحتياج على المستوى المحلي (المديريات والإدارات التعليمية) .

كما تتصمن خطة الوزارة في 2023، تحجيم ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة؛ وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة ، و تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، فضلا عن توفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.

وعلي مستوي قطاع الابنية التعليمية تستهدف وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023م ، انشاء وتجهيز فصول تعليم اساسي باجمالي 5106 فصول ، واحلال وتجديد مدارس تعليم اساسي باجمالي 2042 .

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية، إنشاء وتجهيز فصول ثانوی عام ، باجمالي 632 فصلا، واحلال وتجديد فصول ثانوى عام باجمالي 129 فصلا، إضافة إلى إنشاء وتجهيز فصول تعليم فني359 فصلا، واحلال وتجديد فصول تعليم فنى260 فصل .

كما سيتم انشاء تجريبي فصول لغات متميز باجمالي 1483، وإنشاء وتجهيز فصول تربية خاصة بنحو 89.

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية ، في القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة انشاء 4900 فصل.

ويبلغ اجمالي اتاحة التجهيزات للمدارس 300 الف تختة لمدارس منشأة حديثا ، و عدد التخت للاحلال بمدارس قائمة 66 ألف تختة لمدارس قائمة ، ليتم انخفاض متوسط كثافة الطلاب في الفصل 47 طالبا .