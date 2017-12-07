الأبنية التعليمية تطرح 15 ألف فصل دراسى

❐ اللواء يسرى: إنشاء 5 الآف قبل نهاية 2017 المال ــ خاص تخطط الهيئة القومية للأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، لطرح عمليات إنشاء وتجهيز 15 ألف فصل دراسى خلال الربع الأول من عام 2018، من إجمالى 30 ألف فصل مقرر…

❐ اللواء يسرى: إنشاء 5 الآف قبل نهاية 2017

المال ــ خاص

تخطط الهيئة القومية للأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، لطرح عمليات إنشاء وتجهيز 15 ألف فصل دراسى خلال الربع الأول من عام 2018، من إجمالى 30 ألف فصل مقرر إنشاؤها خلال العام المالى الحالى 2017ـ2018.

قال اللواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة فى تصريح لـ«المال»، إن الهيئة ستقوم بطرح 15 ألف فصل منتصف ديسمبر الجارى، وهى المرحلة الأولى من مستهدفات الهيئة لعدد الفصول الدراسية المقرر إنشاؤها خلال العام المالى الحالى، على أن يتم طرح المرحلة الثانية فى الموعد المذكور سلفا بحد أقصى 15 مارس المقبل.

وأضاف أن الهيئة خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوفير 9.7 مليار جنيه بند سقف التعاقد لطرح المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجارى، موضحا أن الهيئة تنتظر توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ عملية الطرح فى موعدها المحدد.

وأوضح أن الهيئة طرحت خلال العام المالى الماضى، مناقصات لتنفيذ إنشاءات 30 ألف فصل، لكن جملة ما تم تنفيذه فعلياً 15 ألف فصل، لظروف خارجة عن إدارة الهيئة، ومقرر قبل نهاية 2017 تسليم 5 آلاف فصل آخر، على أن يتم استكمال باقى العدد بالتوازى مع تنفيذ خطة عام 2017ـ2018.

وقدرت الحكومة فى بيانها الذى ألقته فى مارس 2016، أمام مجلس النواب، أن تطوير نظام التعليم ما قبل الجامعى يحتاج إلى إنشاء 52 ألف فصل جديد لخفض الكثافات الفصول إلى 40 و45 طالبا، إلى جانب ضرورة إنشاء 33 ألف فصل لمواجهة احتياجات المناطق المحرومة، فضلا عن 15 ألف فصل سيتم إنشاؤها سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية.

كما قدرت الحكومة، تكلفة تنفيذ تلك الإنشاءات بنحو 30 مليار جنيه، بخلاف 15 مليار جنيه أخرى؛ لإنشاء 50 ألف فصل لاستقبال الطلاب، خاصة بعد إلغاء تعدد فترات الدراسة فى الفصول.

وأوضح رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة تستهدف إنشاء 50 ألف فصل بنهاية يونيو المقبل، بخلاف المدارس المقرر إنشاؤها بمشاركة القطاع الخاص والمعروفة باسم المشروع القومى للمدارس.

والمشروع القومى للمدارس أطلقته وزارة التربية والتعليم منتصف فبراير الماضى، وتستهدف من خلاله إنشاء ما يقرب من 150 ألف فصل دراسى خلال 3 سنوات فى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة بعد أن وصلت الكثافة فى بعض المدارس إلى 100 أو 130 طالبا فى الفصل.

يشار إلى أن شركة «إن آى كابيتال»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى التابع للدولة، سلمت لوزارة التربية والتعليم ووحدة الشراكة، دراسة تفصيلية قبل نهاية يونيو الماضى عن فارق تكلفة إنشاءات الفصول التى سيتم إنشاؤها بشراكة مع القطاع الخاص بعد تحرير سعر الصرف، وذكرت مصادر وقتها لـ«المال»، أن متوسط تكلفة إنشاء الفصل المدرسى الواحد 800 ألف جنيه، وبعد صدور قرار سعر الصرف ارتفع بنسبة %100، ليصل لـ 1.6 مليون جنيه.