«الأبنية التعليمية» تطالب بزيادة باب الاستثمارات بالموازنة الجديدة إلى 10مليارات جنيه

كشف اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، عن زيادة الباب السادس الخاص بالاستثمارات بمشروع موازنة الهيئة 2023/2024، بنحو 922،9 مليون جنيه بنسبة 12.1%، ليصبح 8.6 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الهيئة تحتاج إلى تعزيزات في هذا الباب لاستكمال المشروعات الجارية نظرا لوجود تحديات مثل ارتفاع الأسعار أثرت على تأخر التنفيذ، مطالباً بزيادته إلى 10 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي،اليوم الاثنين لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الأبنية التعليمية عن العام المالي 2023/2024.

وتابع: “لم يكن لدينا صيانة في الهيئة لحد سنتين، وكان عندى 3 آلاف مدرسة ومع الارتفاع في الأسعار لم ننجز أكثر من 1200 مدرسة”.

وأضاف أن “هناك توجيهات رئاسية بأن الهيئة تمر على كافة المدارس للوقوف على أحوال المباني وسلامتها الإنشائية، وحتى الآن قمنا بالمرور على 14 ألف مدرسة، ونعلم أن هناك عجز نحو 250 إلى 260 ألف فصل، ولازم أشتغل على 3 آلاف مدرسة سنويا عشان أنجز”.

واستطرد: “باب الاستثمارات مخصص له 8.6 مليار ولاستكمال الفصول مقدر 4.1 مليار، والتجهيزات، بالتجهيزات نحتاج 10 مليار جنيه، وسنطرح مشروعات ب24 مليار جنيه”